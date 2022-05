Butalski model reševanja epidemije je tudi v Sloveniji avtohton, kot tudi način vodenja države. Vas, ki je želela postati mesto in kjer so se vaščani skregali s pametjo. Pa so zmagali oni, ne pamet.

Vrh zdravstva, ministri, državni sekretarji, sekretarke in preostalo sanitarno osebje, predsednik vlade, minister za delo, NIJZ so bili opozorjeni na ustrezna dejstva mesece pred tem, ko je skupina znanstvenikov opozorila tako WHO kot medicinsko srenjo.

Živimo v okolju, kjer pisma bralcev ali pa tiskani medij predstavlja rešitve problemov že dve leti. V okolju, kjer so uredniki in novinarke devet let pred ministrstvom za zdravje razumeli, da reševalci z motorji pridejo na kraj nesreče hitreje kot z reanimobili. Devet let in na desetine nepotrebnih smrti. Dosežek vrha NIJZ in MZ je, da so po več mesecih ugotovili neučinkovanje cepljenja na širjenje okužb. Zame najkonstruktivnejši ukrep novega premierja dr. Goloba bi bil obvezna naročnina na Dnevnik za vse državne organe.

Ne bom upal, da bo vrh strojništva, fizike, IJS, arhitekti in tudi industrijski oblikovalci po dveh letih končno začeli opozarjati javnost in vlado, da so stvari, ki preprečujejo ostajanje izdihanega zraka tudi okuženih oseb v zaprtih prostorih, področje njihovega dela. Ne. Nam morajo to povedati Nemci. Kot tista zasebna TV, ki je več mesecev prej dobila v roke točno te rešitve za šole in jih ignorirala, potem pa objavila posnetke nemškega očeta, ki je hčeri odzračevanje namestil v razred. Ja, mlajši slovenski pregovor pravi: tako pametni, da boli glava.

Na eni strani se posmehujemo talibanom, ki prepovedujejo ženskam vse mogoče in s tem zanikujejo evolucijo, na drugi strani pa ne razumemo, zakaj imamo v stranišču ventilator, v kuhinji napo, v sobah UKC ali starejših DSO pa ničesar.

Stvar, za katero referendum ni potreben, je tabla ob vhodu na Štefanovo 5, kjer domuje ministrstvo za zdravje. Medicina je najboljši posel. Vse napake pokrije zemlja.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap