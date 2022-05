Film mi je obudil spomine na leta, ki sem jih v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja kot otrok preživela na Severnem Irskem. Spomnim se dneva, ko je bila bombardirana hiša v naši soseski. Spomnim pa se tudi prijateljstva, dobre volje in neverjetnih naravnih lepot te dežele. Od gora Morne do Giant's Causewaya je Severna Irska kraj, ki vam zleze pod kožo. Je del Združenega kraljestva, do katerega občutim globoko naklonjenost.

Nazadnje sem Severno Irsko obiskala leta 2020, v okviru usposabljanja pred napotitvijo v Ljubljano, kamor sem prišla kot veleposlanica. Obiskali smo skupnost blizu meje z Republiko Irsko in srečali šolske otroke ter se z njimi pogovarjali o njihovih željah in vizijah za prihodnost njihove dežele. Eden od vrhuncev obiska je bilo kosilo s člani skupščine Severne Irske v Stormontu. Na kosilu sem sedela poleg politika stranke Sinn Fein, ki je bil zaprt v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja in izpuščen v skladu s pogoji sporazuma iz Belfasta (velikonočni sporazum) iz leta 1998. To je bil človek, ki je bil dvakrat obsojen zaradi bombnih napadov, zdaj pa je govoril o podrobnostih zdravstvene reforme pod vlado, ki si deli oblast v Stormontu. To je bil zame opomnik, kako daleč je prišla Severna Irska.

V minulih dneh pa mediji spet poročajo o Severni Irski, in to ne iz pravih razlogov. Temeljna težava je v tem, da je severnoirski protokol – o katerem sta se Združeno kraljestvo in EU dogovorila kot delu brexita – izgubil podporo enega dela skupnosti na Severnem Irskem.

Čeprav se bo protokol v celoti šele začel izvajati, so praktične težave že jasno razvidne. Za podjetja na Severnem Irskem, ki želijo izvažati v EU, protokol zagotavlja ugodnosti. Toda za tiste, ki želijo prenesti blago iz Velike Britanije na Severno Irsko, so predvideni novi stroški in več administracije. Zaradi tega nekateri britanski izdelki, ki so bili nekoč v prodaji na Severnem Irskem, zdaj niso več na voljo. Medtem pa na Severnem Irskem veljajo drugačna pravila kot za preostalo Združeno kraljestvo, na primer ko gre za davek na dodano vrednost na sončne kolektorje. Te spremembe so zelo moteče za nekatere na Severnem Irskem, ki menijo, da so njihove povezave s preostalim Združenim kraljestvom spodkopane. Krhko ravnovesje, ki je v središču sporazuma iz Belfasta (velikonočni sporazum), se tako spodkopava.

Velikonočni sporazum je vzpostavil vlado z deljenimi pristojnostmi oblasti v Stormontu na podlagi soglasja in enakega spoštovanja vseh skupnosti, okrepil sodelovanje med severom in jugom na irskem otoku ter okrepil dogovore za sodelovanje med vzhodom in zahodom. Zaznamoval je prevlado kompromisnih rešitev in strpnosti po desetletjih nestabilnosti. Zdaj pa je pod veliko obremenitvijo.

Da bi se odzvali na to zelo resno situacijo, moramo ukrepati in zagotoviti, da se institucije na Severnem Irskem lahko čim prej obnovijo. Zato je Združeno kraljestvo nedavno objavilo, da namerava uvesti zakonodajo za ciljno usmerjene spremembe protokola.

Menimo, da je predlog Združenega kraljestva celovita in razumna rešitev. Ta vključuje shemo zaupanja vrednega trgovanja za zagotavljanje pravočasnih trgovinskih podatkov EU, kar vzbuja zaupanje, da blago, namenjeno Severni Irski, ne vstopa na enotni trg EU. Prepričani smo, da bi naši predlogi izpolnili tako naše kot prvotne cilje EU v okviru protokola.

Vzporedno z uvedbo zakonodaje pa ostajamo odprti za nadaljnje pogovore, če lahko s pogajanji dosežemo enak rezultat. Združeno kraljestvo že skoraj 18 mesecev neutrudno sodeluje v pogajanjih z EU o tem vprašanju. Vsekakor se bolj zavzemamo za rešitev, ki bi jo prinesla pogajanja. Toda nujnost razmer in razvoj dogodkov na Severnem Irskem pomenita, da si ne moremo privoščiti več odlašanja.

Ne gre za opustitev protokola – protokol potrebujemo vsi. Naš cilj je doseči zastavljene cilje protokola, utrditi tiste določbe, ki delujejo, hkrati pa določiti tiste, ki ne delujejo, na način, ki spoštuje obe uniji: Združeno kraljestvo in EU.

Ob ogledu filma v Kinodvoru sem sedela ob prijateljih z Irskega, iz Slovenije in vse EU, ki smo bili združeni v skupni empatiji do otroka, ki odrašča v Belfastu in je obkrožen s sektaškim nasiljem.

Močno verjamem, da z dobro voljo in prožnostjo na obeh straneh lahko skupaj zagotovimo, da se globoke spremembe v smeri miru in blaginje, ki sem jim bila priča na Severnem Irskem, nadaljujejo tudi za prihodnje generacije. x

Tiffany Sadler je veleposlanica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Ljubljani.