Lanskega avgusta je pred torkovim mitingom mednarodne atletske lige na Ptuju Maruša Mišmaš Zrimšek nazadnje tekmovala, ko je navdušila v Tokiu v finalu olimpijskega teka na 3000 metrov z zaprekami. Grosupeljčanka, ki v zadnjih letih živi v Kamniku, trenira pa v Ljubljani, je na Japonskem zablestela s svojim najboljšim nastopom v karieri, saj je z izjemnim državnim rekordom (9:14,84) zasedla šesto mesto. Odtlej najboljša slovenska atletinja minulega leta (naziv si je delila s skakalko ob palici Tino Šutej) ni več tekmovala. Razlog je bila poškodba stegenske mišice.

»Sprva sem mislila, da se bo poškodba pozdravila z nekajtedenskim počitkom. Žal se je izkazalo drugače. Imela sem vneto tetivo, zato sem bila pri treningu teka zelo omejena,« je ta teden na tiskovni konferenci pred sezono povedala Maruša Mišmaš Zrimšek. »Izvajala sem specifičen trening, ki mi je po drugi strani omogočil več ur vadbe. Veliko sem tekla na smučeh, tudi po dve uri in pol na dan, več sem tudi kolesarila in vadila na orbitreku,« je pojasnjevala slovenska rekorderka v »stiplu« ter v šali dodala, da ni bojazni, da bi si našla izzive v drugi, zimski športni panogi.

Marušo Mišmaš Zrimšek veseli, da se v zadnjih tednih dobro počuti tudi na tekaški stezi. Prvič je uradno tekmovala v torek na Ptuju, kjer je v teku na 1500 metrov s časom 4:15,45 prepričljivo ugnala konkurenco. »Od junija naprej bom tekmovala na večjih mitingih. Prihodnji teden me v Manchestru čaka nastop na 3000 metrov. V svoji paradni disciplini bom tekmovala 18. julija na mitingu diamantne lige v Parizu. S trenerjem sva se odločila, da bo to moja edina tekma v stiplu pred svetovnim prvenstvom. Kako bo naprej, se bom odločala sproti. Ali bom med svetovnim evropskim prvenstvom tekmovala še v Monaku, bo znano po nastopu v Eugenu,« pojasnjuje vrhunska športnica in študentka.

V letošnji sezoni ima 27-letna športnica visoke cilje. Vrhunca bosta kar dva, sledila pa si bosta praktično drug za drugim. Julija bo svetovno prvenstvo v ZDA, avgusta evropsko prvenstvo v Nemčiji. »S trenerjem sva se dogovorila, da se bova skušala bolje pripraviti za evropsko prvenstvo, kjer je moja želja osvojitev kolajne. Na svetovnem prvenstvu pa bom skušala tekmovati tako uspešno, kot sem na olimpijskih igrah v Tokiu,« predstavlja visoke cilje sicer mirna in dostopna športnica.

Slovenska atletinja pravi, da je zelo zadovoljna s sestavo in vzdušjem vadbene skupine, s katero preživlja ure in ure na treningih. Hitrostne treninge opravlja z Anito Horvat, slovensko rekorderko na 400 metrov, pri daljših razdaljah pa so ob njej atleti. V neformalnem pogovoru je potarnala nad razmerami za vadbo v Ljubljani. Dejala je, da je bil stadion na Kodeljevem že tako poln, da so morali trening prekiniti ter se odpraviti v Šiško, kjer so razmere na atletskem stadionu zelo slabe. Kakšen lažji trening opravi tudi v Kamniku, kjer občasno vadi tudi v bazenu. Med predstavitvijo svojih ciljev v letošnji sezoni je Maruša Mišmaš Zrimšek podaljšala tudi pogodbo s SKB banko, ki ji zvesto stoji ob strani od leta 2015, ko je zaradi poškodbe doživljala najtežje čase ter namesto na olimpijske igre v Rio de Janeiro odpotovala na operacijo.