Pred začetkom finalne serije državnega prvenstva v košarki je bilo jasno, da ima Helios največjo možnost za presenečenje proti Cedeviti Olimpiji na prvi tekmi. Ljubljančani so bili namreč na delu le 48 ur pred tem, ko so na tretji polfinalni tekmi lige ABA klonili proti Crveni zvezdi. Utrujenost igralcev trenerja Jurice Golemca v kombinaciji s poklapanostjo zaradi izpada iz jadranskega tekmovanja je dajala Domžalčanom upanje, ki je gorelo še po tretji četrtini sredine tekme. A nato so zmaji dokazali, da so kakovostno enostavno premočni za domači prostor, in v nekaj minutah odločili zmagovalca.

Za Golemca po pričakovanjih

Pri košarkarjih Cedevite Olimpije je bilo od samega začetka sredine tekme opazno, da je bitka proti Crveni zvezdi pustila posledice. Niso bili natančni ne pri izvajanju napadalnih akcij, ne pri metih in zaključkih pod obročem. Zasluge za to je treba dati tudi Heliosu, ki je Ljubljančane umiril in jim ni dovolil, da bi razvili hitro tranzicijsko igro, s katero so v letošnji sezoni strli že precej močnejše nasprotnike od Domžalčanov. »Vse je bilo po pričakovanjih. Z Zvezdo smo igrali 48 ur pred to tekmo, nato imeli naslednji dan let v Ljubljano in se posvetili regeneraciji. Opravili nismo niti enega treninga, imeli smo le sestanek, na katerem smo igralce opozorili, da bodo stvari bržkone potekale tako, kot so. Na koncu smo ne glede na vse našli energijo in zasluženo zmagali. Helios je kot avtsajder igral na vse ali nič. Ni imel česa izgubiti, ko je tako, pa igralci pogosto zadevajo tudi mete, ki jih sicer ne. Dobro so se borili in se niso predajali,« je misli strnil trener Olimpije Jurica Golemac, ki je današnji dan namenil počitku, jutrišnjega pa bo treningu in analizi pred drugo tekmo, na kateri pričakuje, da bodo igralci imeli precej več energije od uvodnega sodnikovega meta.

V zadnji četrtini je voz Olimpije s tremi trojkami potegnil Jacob Pullen, vso tekmo pa je dirigentsko palico dobro vihtel Yogi Ferrell. »Bili smo utrujeni od tekme v Beogradu in poti. V prvem polčasu nismo bili pravi, v drugem pa smo dvignili raven igre v obrambi in prišli do nekaj odprtih metov, kar je bilo dovolj za zmago.« Ferrell je od prihoda med sezono eden glavnih nosilcev igre pri Olimpiji, zaradi kakovostnih predstav pa gre pričakovati, da ga vodstvo kluba ne bo moglo zadržati. Kljub temu 29-letni Američan kaže, da gre za pravega profesionalca, saj se trudi tudi na tekmah slovenskega državnega prvenstva, potem ko je še v lanski sezoni igral v ligi NBA. »Zabavam se. Gre za košarko, ki jo rad igram. Dokler bom tu, se bom trudil in trdo delal, se pa že veselim povratka v domovino in dejstva, da bom videl družino in bližnje.« Za trenutek se je Ferrell ozrl še na polfinalno serijo lige ABA proti Crveni zvezdi in podal zanimiv komentar. »Na igrišču nas je ves čas igralo pet proti osmim. To je vse, kar bom rekel.«

Pri Heliosu preveč želje in adrenalina

Medtem ko so bili košarkarji Olimpije prešerno razpoloženi, je bilo na obrazih igralcev Heliosa in trenerja Dejana Jakare opaziti razočaranje. Dobro so se namreč zavedali, da se jim je ponujala verjetno najlepša priložnost v finalni seriji, da pridejo do zmage. »Pogovarjali smo se o tem, da je prva tekma tista, kjer bomo imeli največ možnosti. Morda je bilo prisotne malo preveč želje in adrenalina, zaradi česar nismo zadevali odprtih metov. Glede na število prostih metov in odprtih metov bi morala biti tekma morda bolj tesna, kot je na koncu bila. Sem pa izredno ponosen in to sem igralcem tudi povedal v slačilnici.« Kljub porazu in dejstvu, da bo imela Olimpija več časa za pripravo na drugo tekmo, pa Jakara vidi možnosti za presenečenje tudi v Stožicah. »Pričakujem zelo podobno tekmo. Prihajali smo do oprtih metov, in če bomo tako nadaljevali ter jih nekaj več tudi zadeli, se lahko nadejamo pozitivnega rezultata.«