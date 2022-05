Kdaj se je pojavil fenomen profesionalnega igričarstva v smislu, da se je iz hobija prelevil v poklicno kariero?

Prvi veliki turnir v e-športu se je zgodil že davnega leta 1978 (Space Invaders, Atari), res pa je, da so prvi pravi profesionalni e-športni igralci začeli služiti resnejši denar, kar bi lahko šteli za kariero, okoli leta 2000. V zadnjih letih so se pogodbe profesionalnih igralcev iger znatno povečale vzporedno z veliko večjim zanimanjem gledalcev. Leta 2021 je Johan Sundstein - N0tail denimo zaslužil 7 milijonov dolarjev.

Kakšne so značilnosti igralca iger kot pravega, resnega poklica (službe)?

Trening, trening, trening. Poklic profesionalnega igralca je zaradi velike konkurence zelo zahteven, zato se trenira veliko več kot v tradicionalnih športih. Profesionalne ekipe pogosto živijo skupaj tedne ali mesece pred pomembnimi tekmovanji, tako da lahko nemoteno in redno trenirajo. Ta tempo je na dolgi rok zelo težko vzdrževati na najvišji ravni, zato profesionalni igričarji večinoma svojo kariero končajo med 25. in 30. letom. Poleg tega se od njih pričakuje, da so skorajda »medijskih institucija«, ki nenehno animira oboževalce in ustvarja vsebine z namenom promocije.

Kdo so pravzaprav igričarji? Koliko so v povprečju stari, kje in kako živijo?

Povprečni igralec videoiger je star 35 let, 50 odstotkov je žensk in 50 odstotkov moških. Večinoma so iz srednjega do višjega ekonomskega razreda in jih najdemo na vseh celinah. Živijo hiter življenjski tempo, igranje pa jim služi kot glavni vir sprostitve in pobega pred vsakodnevnimi obveznostmi.

Kakšen je delovni dan igralcev?

Zelo je odvisno, na kateri ravni igrajo. Višja ko je raven, več časa porabijo za usposabljanje in promocijo lastne in timske blagovne znamke ter dejavnosti. Poleg tega se večinoma trudijo sprostiti in zabavati, tako kot vsi drugo mladi ljudje.

Kako pravzaprav služite denar? Kdo jih plačuje?

Trenutne vrhunske pogodbe so vredne milijone ameriških dolarjev. Plačajo jih profesionalne e-športne ekipe, ki služijo denar s sponzorji, spletnimi vsebinami in oglaševanjem ter nagradami, ki jih njihove ekipe zaslužijo na tekmovanjih. Številni tradicionalni športni klubi odpirajo tudi divizije Esports.

Kakšen je vaš odnos do videoiger?

Igranje videoiger je kultura, miselnost, a tudi ogromen potencial tako v poslu kot v življenju. Odpira priložnosti brez primere za ustvarjalnost, inovativnost, poslovanje, tudi povezave med ljudmi. Igralne platforme so družbena omrežja prihodnosti, pa tudi vir izobraževanja in kariere. Torej po eni strani ponuja ogromno priložnosti, po drugi pa resna zdravstvena tveganja, če se ne izvaja smiselno in s pozitivnimi življenjskimi navadami.

Kateri so glavni trendi na tem področju? Kaj pričakujete na področju novih delovnih mest?

Igralništvo je ogromna industrija, ena največjih na svetu. Zato za mnoge ljudi po svetu, tudi v naši regiji, predstavlja potencial za dobro plačano kariero brez primere. Ta potencial ne velja samo za profesionalne igralce iger na področju e-športa, temveč tudi za kreativce, razvijalce, vodje projektov, poslovne strokovnjake, streamerje, ustvarjalce vsebin, pripovedovalce zgodb in vse druge položaje, ki lahko prispevajo k velikemu in raznolikemu ekosistemu te industrije. Menim, da bo to postalo eno glavnih področij zaposlovanja mladih.