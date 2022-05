Najmanjši padec za bitcoin

Trenutna cena vodilne kriptovalute znaša 27.750 evrov, kjer se z manjšimi odstopanji giba že zadnjih štirinajst dni. Po pričakovanju so alternativne kriptovalute (torej kriptovalute, ki niso bitcoin) po večini utrpele še nekoliko hujši padec cene. Kot pozitivno presenečenje velja izpostaviti drugo najpomembnejšo kriptovaluto, ethereum. Slednja trenutno trguje pri ceni 1800 evrov in je v luči nedavnih pretresov izkazala relativno moč v primerjavi s preostalimi kriptovalutami. Razloge za moč gre iskati v optimizmu, da bo v letošnjem letu (natančen datum ni znan) prišlo do nadgradnje ethereumovega blockchaina, imenovanega ethereum 2.0.

Glavna sprememba bo prehod iz PoW (proof of work – blockchain poganjajo rudarji, na primer bitcoin) v PoS (proof of stake – blockchain poganjajo validatorji z zastavitvijo domače kriptovalute). V pričakovanju napisanega se investitorji odločajo za zastavitev svojega ethereuma, ki bo ostal zaklenjen do nadgradnje. Na tak način je bilo do zdaj zaklenjenih 12.591.682 ethereumov, kar po trenutnih tržnih cenah znaša dobrih 23 milijard evrov.

Negativnim makroekonomskim okoliščinam ni videti konca

V splošnem je trg kriptovalut močno vezan na makroekonomsko dogajanje, ki je v zadnjega pol leta precej nenaklonjeno trgom tveganega kapitala. Po drugi strani ni izključeno kakšno kratkotrajno okrevanje cen, vemo, da ima vsak bikov trend padce ter vsak medvedji trend krajše rasti. Negativnim makroekonomskim okoliščinam za zdaj ni videti konca. Centralne banke visoko inflacijo rešujejo z dvigovanjem obrestnih mer. Ameriška centralna banka FED to že počne, medtem ko se za Evropo dvig obresti napoveduje konec junija. Dokler se makroekonomski kazalniki ne izboljšajo, ni pričakovati divje rasti na trgih tveganih naložb.