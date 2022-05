»Sovražnikove sile sočasno v več smereh napadajo položaje naših enot. Pred nami je izjemno težka in dolga faza bojevanja,« je na novinarski konferenci dejala namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Gana Maljar.

Ruska vojska je namreč začrtala počasno, a vztrajno pot globlje v regijo Donbas, odkar je umaknila sile iz osrednjih in severnih regij. Približujejo se več ključnim mestnim središčem, zlasti Severodonecku in Lisičansku, ki sta na poti do vzhodnega upravnega središča Ukrajine v Kramatorsku.

»Razmere ostajajo težke in kažejo znake nadaljnjega zaostrovanja. Zavedati se moramo, da je to vojna in da so izgube na naši strani žal neizogibne,« je še dodala Gana Maljar.

Po besedah vodje lokalne vojaško-civilne uprave je bil Severodoneck v zadnjem tednu in pol pod nenehnim obstreljevanjem. V spopadih naj bi bilo poškodovanih približno 90 odstotkov stanovanjskih objektov.

Hkrati je guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj dejal, da trenutno poteka močno rusko bombardiranje mesta Lisičansk, ki je povzročilo veliko škodo na civilni infrastrukturi, vključno s centrom za humanitarno pomoč. Ruske sile imajo po besedah Moskve že skoraj popoln nadzor nad to regijo.

Medtem je guverner regije Harkov Oleg Sinegubov sporočil, da ruske sile ponovno obstreljujejo mesto Harkov, kamor se je sicer veliko ljudi vrnilo, potem ko so bili prvotni ruski poskusi zavzetja mesta odbiti.

Po zadnjih informacijah naj bi v ruskem obstreljevanju bile ubite štiri osebe, sedem je bilo ranjenih. Guverner je prebivalce Harkova ponovno pozval naj se nemudoma zatečejo v zaklonišča.