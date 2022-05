Članico ekipe Pussy Riot so danes zjutraj aretirali v Ljubljani

»Danes ob sedmih zjutraj je iz hotelske sobe policija na podlagi Interpolove tiralice, kot so rekli, odpeljala našo prijateljico,« je na novinarski konferenci današnjim pred večernim nastopom v Gala Hali povedala ena od nastopajočih iz zasedbe Pussy Riot Maria Alekhina. Kot je dodala, je aktivistka Aisoltan Niasova, ki jo je aretirala slovenska policija, iz Turkmenistana, ki je kot »Severna Koreji, kjer greš v zapor že, če si pobarvaš obrvi ali nohte. To je resnično grozljiva država.« Kot je na novinarski konferenci povedal agent skupine Pussy Riot Alexandr Cheparukhin naj bi šlo za staro turkmensko tiralico. »Si lahko predstavljate, šlo naj bi za zadevo iz leta 2002, po tem ko je aktivistka šest let že preživela v zaporu, po prestani kazni pa je tudi že potovala tudi po vsej Evropi. Po informacijah, ki jih imamo do zdaj, naj bi glede na to, da gre za 20 let staro stvar, potrebovali dokument iz Rusije, kjer je Aisoltana Niasova nekaj let preživela v zaporu, kjer sta z Mario Alekhino leta 2012 tudi spoznali. Vse skupaj je nerazumljivo, Aisoltana Niasova se ni skrivala pred nikomer. Bila je na Islandiji, v Švici, Nemčiji, Avstriji, vsepovsod,« je še o aretirani članici ekipe Pussy Riot v času, ko je bila še priprta povedal agent skupine.