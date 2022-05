»Cilj te raziskave ni širjenje panike, ampak to, da pomirimo državljane in jim damo podatke, ki jasno kažejo, da je uvedba evra za nas dobra, in spodbudimo vlado, da čim prej ukrepa, da bi pomirila državljane in bi ti brez težav sprejeli evro,« je v sredo ob predstavitvi rezultatov povedala pobudnica raziskave, evropska poslanka Biljana Borzan.

V raziskavi, ki je potekala marca in aprila letos, je sodelovalo 805 anketirancev. 29,9 odstotka se jih popolnoma ali v glavnem strinja s trditvijo, da je Hrvaška pripravljena na uvedbo evra v začetku leta 2023. S tem se sploh ali v glavnem ne strinja 45,5 odstotka vprašanih, 24,7 odstotka pa jih je nevtralnih.

Večina, 86,2 odstotka jih meni, da bo uvedba evra privedla do tihega povišanja cen. Prav taki jih večina, 83,2 odstotka meni, da bi poslovne subjekte, ki ne bodo pošteno preračunavali cen, morali postaviti na črno listo.

Takšen ukrep je vlada zavrgla, kar Borzanova smatra kot prvi del problema. Drugi del problema je po njenem mnenju to, da vlada ni vključila potrošniških združenj in državljanov, »da bi vedeli, kaj nas čaka«.