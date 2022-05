KPK zoper Rojca ne vodi preiskave. »Je pa v okviru predhodnega preizkusa prijave, ki se je nanašala na župana Ilirske Bistrice, ugotovila, da se del očitkov nanaša na sum kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in prejemanja podkupnine po določbah kazenskega zakonika. Glede na navedeno je KPK prijavo odstopila v reševanje policiji,« so zapisali v sporočilu KPK.

Pojasnili so še, da KPK ni pristojna za obravnavo sumov storitve kaznivih dejanj oziroma za zbiranje obvestil v predkazenskem postopku, pristojnosti komisije so namreč opredeljene z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Del prijave je KPK odstopila tudi v reševanje nadzornemu odboru Občine Ilirska Bistrica.

Del prijave, ki se je nanašala na očitke glede sprejemanja vrednega darila in neporočanja KPK o tem, je KPK obravnavala ločeno. »Na podlagi predhodnega preizkusa v tem delu prijave in na podlagi razpoložljivih dokazov je ugotovila, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti KPK, zato je tudi ta postopek ustavila,« so še zapisali.

Domnevne nepravilnosti pri poslovanju vaške skupnosti Trpčane

Neuradno naj bi se del prijave nanašal na očitke o nepravilnostih v poslovanju vaške skupnosti Trpčane. Ta naj bi kot darilo županu Rojcu ob koncu lanskega leta namenila določen odstotek denarja. Poleg prejemanja podkupnine prijavitelj Rojcu sicer očita tudi sprejemanje vrednega darila, o katerem naj ne bi poročal KPK. Po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije mora namreč uradna oseba v primeru sprejema darila, katerega vrednost presega 50 evrov, o tem najkasneje v osmih dneh obvestiti KPK.

Rojc je v sredo na Twitterju zapisal, da je »prepričan, da bi se stopnja korupcije v Sloveniji znižala««, če bi se mediji, KPK in policija ukvarjali »z raziskovanjem, kaj vsebuje pet milijard bančne luknje, in ne s tem, kam je šlo 75 evrov iz vasi Trpčane«.