»Natančno število ujetih pod ruševinami ni znano, doslej so bila najdena trupla 18 ljudi,« je izjave guvernerja Ehsana Abaspura povzela francoska tiskovna agencija AFP. Pojasnil je, da so iz ruševin rešili 37 ljudi in jih prepeljali v bolnišnice, večino pa so že odpustili.

Iskalna in reševalna akcija se bo nadaljevala, »dokler ne bo najdeno še zadnje truplo,« je dodal Abaspur. Iranski notranji minister Ahmad Vahidi je pred tem za državno televizijo povedal, da iskanje poteka počasi in previdno zaradi nevarnosti, da se zrušijo tudi sosednje stavbe.

V povezavi z nesrečo so že aretirali najmanj 10 ljudi, vključno s trenutnim županom in dvema nekdanjima županoma, ki so jih obtožili odgovornosti za zrušenje zgradbe, je na spletu poročala državna televizija.

V prejšnji večji nesreči v Iranu je januarja 2017 v požaru v Teheranu, ki je zajel 15-nadstropni nakupovalni center, umrlo 22 ljudi, od tega 16 gasilcev, še piše AFP.