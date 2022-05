V razglasitvi dobitnika Borštnikovega prstana je izpostavljeno, da tako gledališko kot filmsko ustvarjanje Iva Barišiča zaznamuje popolna predanost igralskemu poklicu. »Najznačilnejša poteza v ustvarjalnosti Iva Barišiča sta njegova predanost in odprtost - kot igralec vseskozi posodablja svoj način igre in ohranja radovednost za nov, drugačen gledališki in filmski jezik, zato z njim radi sodelujejo tako izkušeni, uveljavljeni režiserji kot tudi ustvarjalci najmlajše generacije in tisti, ki odstopajo od ustaljenih teatrskih in filmskih praks,« je zapisala Tea Rogelj v utemeljitvi nominacije, ki jo je pripravila za Društvo gledaliških kritikov in teatrologov (DGKTS).

Barišič je pričel umetniško pot kot gledališki samouk. Član igralskega ansambla novogoriškega gledališča je bil vse od njegove profesionalizacije leta 1969. V Primorskem dramskem gledališču, leta 2004 preimenovanem v Slovensko narodno gledališče (SNG) Nova Gorica, ter v drugih gledaliških hišah je nastopil v več kot 170 uprizoritvah, vidne vloge pa je, še zlasti v zadnjem desetletju, oblikoval tudi na filmu in televiziji. V začetku leta 2014 se je upokojil in zaključil gledališko kariero, pred kamerami pa še zmeraj ustvarja.

Po besedah umetniškega direktorja Festivala Borštnikovo srečanje Aleša Novaka se je Barišič najbolj uveljavil kot mojster igralec dramatike absurda. Sam igralec danes ni bil prisoten na razglasitvi v Mariboru, saj je trenutno na Madagaskarju.

V tekmovalnem programu je 16 predstav

Festival Borštnikovo srečanje se prične v ponedeljek s sklopom Mlado gledališče, slavnostno odprtje bo 3. junija. V tekmovalnem programu je 16 predstav po izboru selektorice Nike Leskovšek. Program zaokrožuje še osem slovenskih uprizoritev v spremljevalnem programu. Festival ohranja tudi mednarodno razsežnost, saj bo gostovalo pet tujih uprizoritev.

»Ohranjamo 14-dnevni format festivala z matičnim prizoriščem v SNG Maribor, ponovno pa bo program tekel tudi na številnih drugih prizoriščih v mestu. Festival tako ne samo, da vabi občinstvo v gledališke prostore, ampak se tudi približuje občinstvu na druge načine, da bi bogatili kulturno življenje in sooblikovali našo lokalno skupnost,« je na današnji novinarski konferenci povedal Novak.

Prvi sklop Mlado gledališče je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev in gledaliških profesionalcev za delo z mladimi ter posledično razvoju novih občinstev. Sledi sklop Študentsko gledališče, ki ga ustvarjajo študenti Akademije za radio, film in gledališče (AGRFT) iz Ljubljane.

Letos se bodo izjemoma začele vrstiti tekmovalne predstave že dan pred slovesnim odprtjem festivala. Medtem ko je bilo v tekmovalnem programu prejšnja leta največ 12 predstav, jih je letos 16, kar je posledica daljšega, leto in pol dolgega trajanja izbora tekmovalnih predstav zaradi ukrepov, ki so bili v državi sprejeti zaradi covida-19.

S tem ko se je ta izbor zaključil decembra lani, so po besedah Novaka lahko vpeljali novo spremembo festivalskega okvirja. Izbor za tekmovalni program bo tako poslej vezan na koledarsko leto in ne več gledališko sezono. »Odslej bo tekmovalni program prezentiral izbor predstav prejšnjega tekočega leta, ki se bo vsakič začelo januarja in zaključilo decembra,« je pojasnil.

Dve predstavi na dan

Ena od 16 tekmovalnih predstav bo v spletni obliki, ostale bodo po napovedih vse predstavili v živo v Mariboru. Tako bosta uprizorjeni povprečno dve tekmovalni predstavi na dan, kar bo po besedah Novaka »zalogaj tako za organizatorje kot za gledalce«. Posledično je manj obsežen spremljevalni program.

Poleg otvoritvene sodobne plesne uprizoritve koreografa Akrama Khana Prelisičiti hudiča bosta na ogled med drugim še multimedijska francosko-grška predstava Deklica v temnem gozdu ter glasbena predstava MarlenEdith Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta. V nekdanji tovarni MTT v mariborski mestni četrti Melje bodo postavili predstavo Solo v režiji Nine Rajić Kranjac ter produkciji Maske Ljubljana in Slovenskega mladinskega gledališča.

V prvi polovici festivala bodo izvedli mednarodno konferenco na temo vloge gledališča pri socialni aktivaciji ranljivih skupin, ki se je bodo udeležili strokovnjaki iz desetih držav Srednjeevropske pobude. Program Borštnikovega srečanja bodo dopolnjevali še koncerti, predstavitve knjig, razstave in okrogle mize.