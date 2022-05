Prejeti bruto in neto dohodki prebivalcev Slovenije so bili na ravni države nominalno višji za od 2,4 do 4,6 odstotka, realno pa za od 2,4 do 4,7 odstotka. Rast dohodkov je bila relativno manjša kot v prejšnjem letu, ko je znašala od 6,2 odstotka do 7,2 odstotka, je danes sporočil statistični urad.

Na ravni statističnih regij so bili leta 2020 povprečni bruto in neto prejeti dohodek na prebivalca in na prejemnika dohodka ter mediana bruto in neto dohodka prebivalcev in prejemnikov dohodka najnižji v pomurski, najvišji pa v osrednjeslovenski statistični regiji, kar je bilo enako kot leto prej.

V primerjavi z letom 2019 se je povprečni neto dohodek na prebivalca zvišal v vseh statističnih regijah - najmanj v obalno-kraški (za 0,7 odstotka), najbolj pa v pomurski (za 7,4 odstotka). Kljub temu je bil v slednji najnižji, saj je znašal 9336 evrov in bil za 11 odstotkov nižji od slovenskega povprečja. Najvišji je bil v osrednjeslovenski regiji, kjer je znašal 11.305 evrov in bil za osem odstotkov višji od povprečja.

Najvišji dohodek v osrednjeslovenski regiji, najnižji v pomurski

Najvišji povprečni neto dohodek na prejemnika je bil leta 2020 v osrednjeslovenski regiji, kjer je znašal 14.112 evrov. Od povprečja je bil višji za devet odstotkov. Najnižji je bil v pomurski, kjer je dosegel 11.634 evrov, in je bil za 10 odstotkov nižji od slovenskega povprečja.

Povprečni neto dohodek na prebivalca v občini Log - Dragomer je predlani znašal 14.768 evrov in je bil od slovenskega povprečja višji za 41 odstotkov. V občini Kuzma je medtem znašal 7248 evrov in je bil za 31 odstotkov nižji od slovenskega povprečja.

Višji od slovenskega povprečja je bil v 56 občinah. V 186 občinah se je na letni ravni zvišal, v 26 občinah pa znižal. Najvišje dohodke na prebivalca so ob občini Log - Dragomer imele še Mirna, Jezersko, Kranjska Gora, Trzin, Vodice, Ankaran, Škofljica, Šmarješke Toplice in Novo mesto. Najnižje pa so poleg v občini Kuzma imeli Rogašovci, Grad, Hodoš, Osilnica, Apače, Luče, Solčava, Sveti Jurij ob Ščavnici in Gornji Petrovci.