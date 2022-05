Za dijake srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij bo pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika pri opravljanju splošne mature in pisni izpit iz prvega predmeta poklicne mature potekal v ponedeljek, 30. maja. Pisni izpit iz matematike za splošno maturo bo potekal v soboto, 4. junija, izpiti iz drugih predmetov splošne mature pa od 31. maja do 15. junija.

Pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali: iz angleščine 28. maja, iz matematike 4. junija, iz nemščine 7. junija, iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika pa 13. junija. Drugi predmet poklicne mature oziroma. pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov bodo kandidati opravljali 9. junija.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedeni od 13. do 22. junija. V tem roku bodo potekali tudi izpiti iz četrtega predmeta poklicne mature. Kandidati poklicne mature bodo z uspehom seznanjeni 6. julija, kandidati splošne mature pa 11. julija.

Dijaki, ki želijo z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Na dodatni maturitetni izpit je prijavljenih 1840 kandidatov, še navaja RIC.