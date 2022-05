.Kot so danes sporočili iz državne revizijske komisije, je družba IVC v zahtevku za revizijo zatrjevala, da sistem elektronskega javnega naročanja eno uro pred potekom roka za predložitev ponudb ni deloval. »V postopku pravnega varstva je komisija ugotovila, da vlagatelj ni mogel oddati ponudbe zaradi neupoštevanja navodil za uporaba tega sistema, zato je njegov zahtevek zavrnila,« so pojasnili.

Vlagatelj SŽ-ŽGP pa je želel, da naročnik po neuspešnem odprtem postopku odda naročilo po postopku, za katerega ne objavi obvestila in v katerega povabi le njega. »Vlagatelju ne more nastati škoda, če naročnik naročila ne odda po postopku, za izvedbo katerega se je zavzemal vlagatelj, naročnik pa mora oddati naročilo po enem od postopkov, določenih v zakona o javnem naročanju,« so zapisali in dodali, da je komisija zahtevek te družbe zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije zavrgla.

Edino ponudbo na razpisu za železniške in predorske sisteme na drugem tiru med Divačo in Koprom je poslal konzorcij podjetij SŽ-ŽGP Ljubljana, Kolektor Koling in slovensko podjetje v turški lasti Yapi Merkezi Construction. Vrednost naročila je bila limitirana pri 142,2 milijona evrov, konzorcij pa je oddal ponudbo v vrednosti 198,5 milijona evrov. Podjetje 2TDK jo je kot nedopustno zavrnilo.