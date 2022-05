Neurje s točo in vetrom je največ škode povzročilo v širokem pasu ob Muri od Apač in Gornje Radgone prek Vučje vasi in Bakovcev do Lendave. Toča je bila ponekod velika kot jajce.

Po besedah Metke Barbarič s soboškega kmetijsko-gozdarskega zavoda je o škodi v kmetijstvu še prezgodaj govoriti, saj je ponekod pridelek povsem uničen in ga bo treba zasejati na novo, ponekod na drevesih ni ostalo niti listje, po drugi strani pa so v nekaterih krajih dobili le nekaj kapelj dežja. Bolj prizadete so poljščine, ki so proti koncu zorenja, medtem ko si komaj posajene ponavadi po takih dogodkih precej opomorejo.

Uprava za zaščito in reševanje je največ prijav dogodkov iz regije zabeležila v občini Radenci. Tamkajšnji župan Roman Leljak je sporočil, da si je ogledal posledice neurja in da bo potrebi sklical občinski svet, da bi z dopolnitvijo proračuna zagotovili dodatni denar. Kot pravi, je škode za okoli 300 tisoč evrov.

Gasilci so med drugim posredovali v občini Gornja Radgona, kjer je zemeljski plaz zasul cestišče, v občini Križevci so prekrili poškodovane strehe na več objektih, na območju soboške občine so prečrpavali meteorno vodo z ulic in iz stanovanjskih objektov.

V lendavski občini so očistili okoli 250 metrov cestišča, prekrili poškodovano streho, štiri strehe so prekrili tudi v Veržeju. Toča je močno ovirala tudi promet na pomurski avtocesti.