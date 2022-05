Za Romo je to prva evropska lovorika, saj je doslej v dveh finalih obakrat izgubila. Prvič leta 1984 v tedanjem pokalu Uefa proti Liverpoolu, nato pa še sedem let pozneje proti Interju v istem tekmovanju.

Feyenoord je v petem nastopu v finalih v evropskih tekmovanjih ostal pri treh lovorikah, dobil je evropski pokal leta 1970 ter dvakrat še pokal Uefa v letih 1974 in 2002. Pred današnjim finalom je izgubil le odločilno tekmo evropskega superpokala leta 2002 z madridskim Realom.

Prvi polčas prve finalne tekme konferenčne lige ni ponudil veliko nogometa. Oba vratarja, Rui Patricio in Justin Bijlow, sta bila praktično brez dela, še največ se je v uvodnih 20 minutah dogajalo ob poškodbi veterana Henrika Mhiatrjana, ki je v 17. minuti odšepal z igrišča, strateg Rimljanov Jose Mourinho pa je bil prisiljen v igro poslati Sergia Oliveiro.

V nadaljevanju so Rimljani bili za odtenek nevarnejši in aktivnejši, obetavnejši akciji sta začela Lorenzo Pellegrini in Roger Ibanez, toda vse je bilo daleč od kakšne res nevarne poteze.

A se je vse spremenilo v 32. minuti. V pravzaprav prvi pravi akciji na tekmi so zadeli, potem ko je Gianluca Mancini s podajo z leve strni dobro zaposlil Nicola Zaniola. Ta se je sicer znašel v sendviču dveh branilcev Feyenoorda, a ju je preigral, potem pa žogo spretno potisnil še prek vratarja nizozemske ekipe in jo spravil v mrežo.

Feyenoord se je prebudil šele ob koncu prvega dela. Najprej je nevarno meril Tyrell Malacia, a je bila obramba Rome zbrana, po kotu pa se je izkazal še vratar Patricio.

Začetek drugega dela je ponudil povsem drugačen Feyenoord. Že v 47. minuti je imel Gernot Trauner le nekaj metrov od gola izjemno priložnost za izenačenje, a je zadel le vratnico. V naslednji akciji so sodniki po ogledu posnetka odločili, da Romin Bryan Cristante ni igral z roko in niso dosodili najstrožje kazni, v 51. minut pa so Nizozemci ponovili vajo z okvirjem vrat.

Po močnem strelu Malacie s kakšnih 18 metrov z leve strani se je namreč Rui Patricio še dotaknil žoge in jo preusmeril v prečko.

Nadaljevanje je bilo mirnejše, Romi je uspelo ustaviti Feyenoord, ki ni bil več tako nevaren, še vedno pa je iskal zadetek za izenačenje. Priložnost je imel še Reiss Nelson, a je dobro posredovala obramba Rome, na rimski strani pa sta bila aktivna predvsem Jordan Veretout in Nicolo Zaniolo, toda prav tako brez prave nevarnosti.

V končnici tekme so se Rimljani posvetili predvsem obrambi minimalne zmage, Feyenoord pa je imel sicer terensko premoč, vendar jalovo, saj je ostal brez prave priložnosti, da bi izsilil podaljšek. Zadnji, ki je bil nevaren, je bil Jens Toornstra v tretji minuti sodnikovega dodatka, toda pred vrati se ni najbolje znašel in izenačenje je splavalo po vodi.