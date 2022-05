Tragedija, potem pa vse po starem

Ameriški košarkar Damion Lee je ob strelskem pohodu v Teksasu morda najbolj slikovito ponazoril, kako je v državi z orožjem: »Lažje je dobiti pištolo kot nadomestno mleko za dojenčke.« Slednjega tam zdaj kritično primanjkuje, ker je največji proizvodni obrat februarja zaprl vrata, z orožjem pa takšnih težav ni bilo nikoli. In Američani svojo ustavno pravico, da ga kupijo in imajo v lasti, pridno uveljavljajo. Denimo v prvem pandemičnem letu 2020, ko so nakupili rekordnih 23 milijonov kosov orožja, štiri milijone Američanov pa je pištolo ali puško kupilo sploh prvič.