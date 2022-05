Na Downing Streetu 10 so med tremi covidnimi karantenami popivali tudi do štirih zjutraj. Vsak petek ob štirih popoldne se je začelo redno pretirano pitje, zaradi katerega so nekateri uslužbenci polivali rdeče vino po zidovih ali bruhali, najmanj dva sta se stepla. Neimenovani svetovalec je osebnemu pribočniku premierja Borisa Johnsona, Martinu Reynoldsu, svetoval, da bi bilo dobro, če uslužbenci ne bi hodili po Downing Streetu 10 s steklenicami vina v rokah … Vse to in veliko več vsebuje včeraj objavljeno poročilo visoke državne uradnice Sue Gray o zabavah, ki so se vrstile na sedežu vlade med tremi karantenami. Del poročila so fotografije, med njimi premierja, medtem ko židane volje dviga kozarec penine. Na nobeni ni videti, da je na delovnem srečanju, kot je vedno in tudi včeraj trdil.

O praznih steklenicah in nesramnosti

Zabave so bile v času, ko jih ne bi smelo biti, saj jih je prepovedoval zakon Johnsonove vlade. Bil je zelo jasen. Samo na prostem sta se smeli (ob zadostni oddaljenosti) družiti največ dve osebi. Na zabavah na premierskem sedežu je bilo medtem do petdeset oseb, tako da so včasih morali nekateri sedeti v naročju drugih. Prazne steklenice penine, rdečega vina, džina in drugih pijač, krožnike, ostanke hrane in drugo so morali zjutraj odnašati čistilci, do katerih so se nekateri nesramno vedli, enako kot do varnostnega osebja, ki jih je opozarjalo, da kršijo zakon.

Sue Gray, ki je preiskavo končala pred skoraj petimi meseci, rezultatov ni smela objaviti pred koncem policijske preiskave, ki se je končala prejšnji teden. Policija je preiskovala dvanajst zabav in 83 ljudem poslala položnice s 126 globami. Med njimi je bil Johnson kot prvi oglobljeni premier v zgodovini. Grayeva ugotavlja, da se je njegovo osebje z blagoslovom šefov zabavalo med tem, ko je bil preostali del države zaprt, da mnogih od »dogodkov« ne bi smelo biti in da »mora biti visoko vodstvo odgovorno za to žurersko kulturo«.

Johnson: Čas je, da gremo naprej

V politiki je že en teden veliko. Skoraj pet mesecev je ogromno. Ko so na britanskem političnem parketu eksplodirali »žurgate« in obtožbe o Johnsonovem laganju v parlamentu, saj je trdil, da zabav ni bilo in da so vsi spoštovali covidni zakon, je bil videti kuhan in pečen. Celo številni njegovi konservativni poslanci so ga pozivali k odstopu. Med včerajšnjo razpravo v parlamentu ga je zahteval samo eden, večina konservativnih poslancev pa se je hitro razkropila po vrsti lokalov v parlamentu. Že prej so se številni v zbornici vedli prešerno in objestno.

Eksplozivnost tega škandala je očitno v veliki meri izhlapela. Zaradi vojne v Ukrajini in zaradi vsesplošne draginje. Premier se je včeraj spet opravičeval in sprejemal polno odgovornost, najprej v parlamentu in potem na tiskovni konferenci, ter ponavljal, da so bili on in vsi drugi udeleženci zabav prepričani, da gre za delovna srečanja. Postal je prvi premier v zgodovini, ki so ga novinarji na tiskovni konferenci vprašali, ali je lažnivec in šarlatan. Ponavljal je, da je čas, da gre država naprej (pozabi na afero) in se posveti dejanskim problemom. Opozicija se je strinjala, vendar je premik naprej zahtevala brez njega za krmilom države.

Johnson očitno ocenjuje, da se mu premierski stolček ne maje več. Sinoči ga je čakalo srečanje s konservativnimi poslanci, ki ga ob veliki večini njegove stranke v parlamentu edini lahko odstavijo. V parlamentu je včeraj velika večina med njimi modro molčala. Tri četrt Otočanov, med njimi dve tretjini konservativnih volilcev, pa ocenjuje, da je lagal in bi moral odstopiti.