Slovenija je na dosedanjih 22 evropskih prvenstvih osvojila 37 kolajn (14 zlatih, 12 srebrnih, 11 bronastih) in je po uspešnosti na šestem mestu za Slovaško, Češko, Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo. V konkurenci posameznikov je osem tekmovalcev osvojilo 17 kolajn, med njimi so kar štirje (Peter Kauzer, Benjamin Savšek, Luka Božič, Eva Terčelj), ki bodo nastopili tudi na letošnjem šampionatu. »Jasno je, kaj me zanima. Kolajne ne morem obljubiti, saj se mora marsikaj poklopiti,« je napovedal 38-letni kajakaš Peter Kauzer, ki ima z evropskih prvenstev 13 kolajn, od tega med posamezniki kar šest (dve zlati, tri srebrne in eno srebrno).

Po številu naslovov evropskega prvaka (tri zlate) Kauzerja prekaša olimpijski prvak iz Tokia Benjamin Savšek, ki je nedavno zmagal na tekmi evropskega pokala v Liptovskem Mikulašu. »Še bolj kot z zmago na tisti tekmi, ki je bila generalka za evropsko prvenstvo, sem bil zadovoljen z vožnjami. Takšnih si želim tudi v nadaljevanju sezone, ko si si želim čim več zmag. Ker imajo na vsaki progi nekaj prednosti domači tekmovalci, pričakujem, da bodo moji največji tekmeci Slovaki,« je napovedal 35-letni Benjamin Savšek. Drugi adut v kanuju bo Luka Božič, ki je dve evropski kolajni (srebro in bron) osvojil s Sašem Taljatom v kanuju dvosedu. »Želim si, da bi bila s Savškom oba na stopničkah. Lani sva bila tekmeca za olimpijsko vozovnico, letos sva bolj sproščena in bova lahko pokazala vse, kar znava,« je menil Luka Božič. Eva Terčelj je lani osvojila prvo (srebrno) kolajno na evropskih prvenstvih.

V slovenski reprezentanci bodo v slalomu tekmovali kajakaši Peter Kauzer, Martin Srabotnik, Ulan Valant, kajakašice Eva Terčelj, Ajda Novak, Eva Alina Hočevar (nastopila bo tudi v kanuju), kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič, Anže Berčič ter kanuistki Alja Kozorog in Lea Novak. V ekstremnem slalomu bodo med moškimi nastopili Vid Kuder Marušič, Tine Kancler, Marko Petek, med ženskami pa vse tri kajakašice.