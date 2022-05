Medtem ko je večina slovenskih nogometašev že na počitnicah, imata devetouvrščeni prvoligaš Tabor iz Sežane in drugouvrščeni drugoligaš Triglav iz Kranja še obveznosti. Danes ob 17.30 v Sežani in v nedeljo ob 19.30 v Kranju bosta odigrala tekmi dodatnih kvalifikacij za prvo ligo. Za moštvom s Krasa je skromna pomlad z le dvema zmagama, petimi remiji in kar devetimi porazi, od tega kar pet v finišu sezone z le golom razlike. Vodstvo Tabora ne skriva, da prihaja do zamud pri poravnavi finančnih obveznosti, trener Dušan Kosić je dvakrat ponudil odstop, ki pa ni bil sprejet. Uspeh Tabora bo odvisen od motiva tujske legije in učinkovitosti v napadu.

Triglav ni bil konkurenčen Gorici v boju za prvo mesto, saj je zaostal kar deset točk, a tudi ni imel tekmeca v bitki za drugo mesto. Kranjčani so zaključek sezone izkoristili za pripravo na kvalifikacijski tekmi, njihov največji adut bo hrvaški napadalec Tin Matić, z 21 zadetki najboljši strelec drugoligaškega tekmovanja. Triglav je bil dolgo vsej Sloveniji vzor za vzgojo mladih igralcev, iz njegove šole so prišli številni reprezentanti, letos pa sta kadetska in mladinska ekipa izpadali iz prve v drugo ligo, kar je slab obet za nogomet na Gorenjskem.

Medtem prvoligaši že kadrujejo. Celje očitno zapušča trener Simon Rožman, ki naj bi imel na mizi ponudbo hrvaškega prvoligaša Šibenika. Olimpija z okrepitvami nakazuje, da ne bo postala slovenska in ljubljanska, ampak ostaja eldorado za tujce, predvsem za tiste iz Osijeka. Olimpija je podpisala pogodbe z reprezentantom Litve Justasom Lasickasom (desni bočni branilec, nazadnje igral za Voždovac v Srbiji), Avstrijcem Mateom Karamatićem (centralni branilec, prihaja iz druge ekipe Osijeka) in vratarjem Denisom Pintolom (drugoligaš Primorje). Jan Gorenc se je iz Mure preselil v belgijskega prvoligaša Eupen, ki je sezono končal na 15. mestu.