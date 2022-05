Slovenska teniška pravljica na drugem letošnjem turnirju največje četverice v Parizu se nadaljuje. Aljaž Bedene se je namreč uvrstil v šestnajstino finala, potem ko je v drugem krogu Rolanda Garrosa s 4:6, 6:4, 7:6 (5), 6:4 premagal urugvajskega teniškega veterana Pabla Cuevasa. To je bil četrti dvoboj slovenskih igralcev na letošnjem Rolandu Garrosu, vse štiri so slovenski teniški igralci dobili. V prvem krogu sta bili uspešni tudi Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, ki bosta dvoboja 2. kroga igrali jutri in v petek.

Ljubljančan je drugi letošnji dvoboj v Parizu dobil po tem, ko je bil na stavnicah na stranskem tiru. Okužba s korono mu je vzela veliko veselja v zadnjem letu, zato po daljši odsotnosti s teniških igrišč na zadnjih turnirjih izkorišča možnost »poškodovanca«. Na dosedanjih turnirjih mu ni šlo po načrtu, saj je od lanskega Wimbledona le enkrat pred pariškim turnirjem okusil slast zmage. Letos v francoski metropoli kaže drugačen obraz, saj se je uvrstil v šestnajstino finala, potem ko je v uvodnih krogih izkoristil ugoden žreb ter izločil tekmeca, ki sta bila na stavnicah sicer favorita. Če je bil Ljubljančanu doslej žreb naklonjen, mu sedaj ne bo več, saj se bo jutri za uvrstitev med najboljšo šestnajsterico na Rolandu Garrosu pomeril s prvim igralcem sveta Novakom Đokovićem. Srb je bil danes s 6:2, 6:3, 7:6 (4) boljši od Slovaka Alexa Molcana. Bedene in Đoković sta se doslej pomerila trikrat, kar dvakrat od tega na turnirjih največje četverice. Srb je dobil vseh osem medsebojnih nizov in bo veljal za absolutnega favorita tudi jutri.

Za veliko presenečenje današnjega dne je poskrbela Aliaksanda Sasnovič. Belorusinja je s 3:6, 6:1, 6:1 izločila zmagovalko OP ZDA Britanko Emmo Raducanu. Bolj kot s končnim izplenom je Belorusinja navdušila z igro, ki je bila na najvišji ravni.

Danes so na teniška igrišča stopile tudi tri slovenske igralke, ki tekmujejo v konkurenci dvojic. Tamara Zidanšek, lanska polfinalistka Rolanda Garrosa, in Kaja Juvan sta premagali francoski tekmici Tessah Andrianjafitrimo in Oceane Dodin s 6:0, 6:3 po manj kot uri igre. Manj uspešna je bila Andreja Klepač. S Čilenko Alexo Guarachi sta po uri in 47 minutah izgubili proti Norvežanki Ulrikki Eikeri in Američanki Catherini Harrison z 2:6 in 4:6.