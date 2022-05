Hvala, Robert!

Na torkovem zaključku sojenja Janezu Janši v Celju v primeru žaljenja novinark TV Slovenija je bilo poleg Janševe obsodbe najbolj zanimivo poslušati poročilo predsedujoče sodnice višjega sodišča Zinke Strašek o tem, kako je detektiv Tibor Tajnšek iskal Janšo na njegovem domu v Velenju in mu poskušal vročiti vabilo na sodišče. Zlasti tisti del, ko je šele po drugem zvonjenju obtoženčeva soproga Urška Bačovnik Janša odprla okno in sodnemu vročevalcu dejala, da moža ni in da ga še več dni ne bo domov, sodne pošte pa da ne bo prevzela.