Namen prvega tovrstnega projekta je glasbeno šolo na drugačen način predstaviti in približati krajanom, obenem pa popestriti dogajanje v domačem kraju. Primerno vsebini je ravnateljica Brigita Šuler festival poimenovala LitijaNa. »K sodelovanju smo povabili mlade pevce, osnovnošolce in srednješolce, stare od 11 do 18 let, iz občine Litija Šmartno in drugih krajev osrednje Slovenije. Glasbena šola Litija Šmartno bi se s tem projektom rada predstavila kot šola, ki podpira razvoj mladih glasbenikov v vseh zvrsteh glasbe,« pravi ravnateljica. Ker spoštujejo in cenijo slovensko glasbo, dodaja, si želijo, da bi pevci izvajali stare in sodobne slovenske popevke. »S tem festivalom pa bi radi motivirali tudi naše učence in jih spodbudili za igranje v skupini oziroma orkestrih, mladim pevcem pa omogočili prijetno odrsko izkušnjo. S profesorjem Lanom Turkom sva pripravljala festival že pred dvema letoma. Pripravil je priredbe za jazz band in vodil vaje, jaz pa sem prevzela organizacijo vsega ostalega. Letos je jazz band pripravljala profesorica Ana Šimenc Kugler, ki je z učenci pripravila odlične spremljave starih slovenskih popevk,« pravi Šulerjeva. Kar nekaj bogatih izkušenj na tem področju sicer že ima. Z možem namreč že nekaj let organizirata mednarodni otroški pevski festival v Brežicah, ki se ga redno udeležujejo mladi pevski talenti iz Slovenije, Bosne, Srbije, Hrvaške, Črne gore, Bolgarije, Avstrije … »Ker je naša želja povezovanje lokalnega prebivalstva z zagotovo najvišjim stebrom kulture v Litiji, popestritev glasbenega dogajanja ter podpora mladim talentom, si želimo, da bi festival postal tradicionalen,« še pojasni.

Festival LitijaNa je v sredo zvečer potekal v Kulturnem centru Litija. Nastopilo je deset na avdiciji izbranih pevcev, ki so peli ob živi spremljavi jazz skupine Glasbene šole Litija Šmartno. Poleg vseh dogodkov in koncertov, ki jih pripravljajo do konca šolskega leta, pa vse otroke, ki jih glasba veseli, vabijo k vpisu za prihodnje šolsko leto. Za program predšolske glasbene vzgoje (starost 5 let), glasbeno pripravnico (6 let) in plesne programe sprejemnih preizkusov ni. Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti bodo 26., 27. in 30. maja. Objavljen je tudi razpis za prijavo na mednarodni otroški pevski festival v Brežicah. Avdicije bodo letos spet v živo, in sicer 12. junija na Hrvaškem (Klanjec) in 19. junija v Sloveniji (Brežice). Prijave za avdicijo sprejemajo do 10. junija. Festival bo zadnji konec tedna v avgustu. Polfinalni nastopi bodo v Mladinskem centru Brežice, veliki finale pa na dvorišču gradu Brežice.