Zdravniki na pamet o sežigalnici

V Zdravniški zbornici Slovenije opozarjajo, da bo po nedavno sprejeti uredbi Energetiki Ljubljana brez strokovne presoje vplivov na okolje in zdravje za 30 let podeljena koncesija za sežiganje odpadkov v Ljubljani. A to nikakor ne drži, saj se bosta okoljski in zdravstveni vidik sežigalnice presojala celo v več postopkih.