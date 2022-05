Danesbi moral na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča ponovno sesti dr. Michel Stephan. O njem smo pred časom veliko pisali: francoski državljan libanonskih korenin že nekaj časa prestaja osemletno zaporno kazen zaradi napeljevanja k uboju nekdanjega kolega na Kemijskem inštitutu dr. Janeza Plavca. Zdaj ga čaka nova, a podobna obtožba, povezana z že omenjenim sojenjem. Ko je bil zaradi napeljevanja k Plavčevemu uboju priprt na ljubljanski Povšetovi, naj bi namreč sojetnike napeljeval k umoru kronske priče. Stephan bi moral danes na predobravnavnem naroku odgovoriti na vprašanje sodnika Davida Špernjaka, ali napeljevanje k umoru priznava ali ne. Vendar so narok preklicali. Na sodišču so nam razložili, da zaradi kadrovskih težav v zaporu Dob obtoženca niso mogli privesti na sodišče. Nov datum še ni določen, je sporočila Anja Slak.

Stephan je v zaporu, ker je leta 2017 iraškega prosilca za azil Alija H. R. R. prepričeval, naj ustreli Plavca. Slednjega je krivil, da se po prekinitvi pogodbe o zaposlitvi leta 2010 ni več mogel vrniti na Kemijski inštitut in mu je bil še vedno prepovedan vstop v laboratorij. Aliju, s katerim sta se spoznala v fitnesu, je dal fotografijo »tarče«, pokazal, kje stanuje, mu dal rokavice, obrazno masko in čistila, da bi za seboj zabrisal sledi. Priskrbel mu je tudi pištolo z dušilcem in naboje ter ga peljal na Šentviški hrib, da bi se prepričal o njegovih strelskih sposobnostih (tam ga je policija aretirala). Stephan je Aliju obljubil 25.000 evrov plačila, 3500 evrov »predujma« mu je že izročil.

Plavec je ostal živ, ker se je Ali zaupal policiji. Stephan je obtožbo vseskozi zanikal, a dokazov za obsodbo je bilo dovolj. Je pa med sojenjem prišlo na dan še nekaj. Alen Kraljević, s katerim sta si v priporu delila sobo, je pričal, da mu je Stephan napeljevanje k uboju Plavca priznal in da je rešitev videl v Alijevi likvidaciji. »Če ne bo njega, ne bo prič,« naj bi rekel Kraljeviću. In tudi, da je pod policijsko zaščito, ampak da ima bolnega otroka in da bi se ga dalo »odstraniti«, ko bo otrok obiskal Pediatrično kliniko. Vse to je zapisal, zapiske pa naj bi Kraljević predal drugemu priporniku Mervanu Šljivarju in ta »zunanjim morilcem«. A jih je Kraljević predal policiji. »V priporu smo ga prepričevali, da to ni v redu. A je bil odločen, rekel je, da bo potem našel koga drugega,« je povedal na sojenju. Stephan je bil nad obtožbami ogorčen rekoč, da gre za laži. »Zakaj bi lagal, nič nimam od tega. Le sebe in svojo družino sem izpostavil nevarnosti,« je na očitke odgovoril Kraljević in zagotovil, da v zameno ni bil deležen nobenih privilegijev.

Ugibanja o Jamnikovi smrti

Zaslišali so tudi kriminalista Dušana Mikolčeviča. Tega je odvetnik Jože Hribernik obvestil, da Stephan poskuša naročiti Alijev umor in da je k temu nagovarjal odvetnikovega klienta Šljivarja. Ta je to potrdil tudi na policiji, ljudi, katerih smrt naj bi želel, naj bi bilo celo več. Šljivar je bil takrat v priporu zaradi tega, ker naj bi leta 2014 v BiH poskušal umoriti Nedžada Kličića. Pozneje so ga zaradi tega obsodili na 30 let zapora, a je bila sodba razveljavljena, novo sojenje pa še ni končano.

Ker sta Stephan in Plavec povezana s Kemijskim inštitutom, je bilo v preteklosti veliko ugibanj, ali nima morda Stephan tudi kaj z umorom direktorja tega inštituta dr. Janka Jamnika leta 2014. Na to je namigovala obramba na sojenju dr. Milku Noviču, ki je bil umora obtožen in nato po dolgotrajnem sojenju na okrožnem sodišču oproščen (nakar je pregon zastaral). Predsednik senata na drugem od treh prvostopenjskih sojenj Zvjezdan Radonjić je Jamnikov umor skorajda brez dvoma povezal s Stephanom. V sodbi je med drugim zapisal, da so Stephanu zasegli strelivo enake vrste in istega letnika kot strelivo, ki je ubilo Jamnika. V resnici je šlo za strelivo iste znamke, o letniku pa ni nobenih podatkov, tudi naboji so bili različnega kalibra.