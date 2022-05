Sestavek z gornjim naslovom pa mi je dal misliti. Vedno se rad pozanimam, zakaj nekdo o kaki temi razmišlja. Ko sem prebral, da je diplomiral na ameriški vojaški akademiji, da je dosegel čin podpolkovnika, da je bil diplomat in da je vodil priprave za vstop Slovenije v Nato, mi je bilo jasno, zakaj je nastal tak prispevek.

Nekako sem razbral, da države, v zadnjem času Finska in Švedska, ravnajo modro, ker se odrekajo nevtralnosti in vlagajo prošnjo za vstop v Nato. Drugi, v tem primeru poslanec Levice Kordiš, je označen kot naduti levičar, če ne razmišlja pozitivno o vstopu teh dveh držav v to povezavo. Zdi se mu potrebno opozoriti tudi novega bodočega premierja Goloba, verjetna ministra Fajonovo in Šarca, kako morata razmišljati, seveda o podpori močnejšemu Natu.

Upam, da me Mirko Cigler ne bo označil za nadutega in neodgovornega, ker ne delim njegovega navdušenja nad to po mojem mnenju škodljivo in nevarno povezavo.

Poglejmo zgodovino nastanka Nata. Ustanovljen je bil 4. aprila 1949 v strahu zaradi Rusije, ki je mejila v takratni Vzhodni Nemčiji na zahodne države. 15. aprila 1955 je bil ustanovljen Varšavski pakt kot odgovor na vstop Nemčije v Nato. To je bila huda kršitev potsdamskega sporazuma, ki je določal, da se Nemčija kot država ne sme oboroževati.

Varšavski pakt je razpadel 1. julija 1991, tik po razpadu takratne Sovjetske zveze, kar pa ne velja za Nato, ki je ves svet potisnil v hladno vojno.

Če malce primerjam vojaške aktivnosti liderjev obeh povezav: Rusija je bila vpletena v zadušitev vstaj na Madžarskem in Češkoslovaškem, vpletla se je v vojno v Afganistanu in Siriji, odgovorna je za smrt štirih milijonov ljudi. ZDA so samo v 30 letih zakuhale 13 vojn, v katerih je po podatku Michaela Moora umrlo 18 milijonov ljudi.

ZDA so z 80 odstotki udeležene v proračunu Nata, zato ne preseneča, da imajo v rokah vso poveljniško strukturo. Vendar jim z Natom ni pomagalo, da ne bi doživele popolnega fiaska v Afganistanu. Spodletelo jim je tudi v Vietnamu. ZDA določajo, kdo je aktualni sovražnik evroatlanskih povezav. Prej je bila to pretežno Rusija, v zadnjem času pa tudi Kitajska. Ta je bila tako kot Rusija potegnjena v hladno vojno. Čeprav Kitajska neposredno ne ogroža ZDA, je moteča, ker gospodarsko dohiteva in prehiteva ZDA.

Da se razumemo, nič nimam proti Američanom. To je vsekakor inovativen narod, cel kup tehnoloških dosežkov, ki še danes krojijo življenje večine zemljanov, lahko pripišemo njim. Imam pa močan odpor do njihove globoke države, ki ima vsepovsod po svetu svoje interese, ki zatira svoje manjšine in temnopolte državljane, ki odreka zdravstveno zavarovanje 40 milijonom svojih državljanov in zaradi pohlepa po dobičku uničuje naravo sebi in vsemu svetu. Podpira cel kup držav, ki terorizirajo svoje državljane, pa tudi druge države, kot sta Izrael in Savdska Arabija. Zame so zato ZDA največji svetovni terorist, velikokrat bi morale biti obsojene na mednarodnih sodiščih. Čeprav jih je Assange razkrinkal, da niso iskreni partner EU, zaradi česar mu grozi dosmrtni zapor, se evropski voditelji udinjajo in klanjajo Bidnu.

Seveda ne odobravam nobene vojne, tudi te ruske avanture v Ukrajini ne, je pa vsekakor priročen razlog za določeno ravnanje evropskih držav.

Kar se pa tiče nevtralnosti, se lahko zgledujemo po Titu, Naserju, Nehruju in drugih, ki so ustanovili organizacijo neuvrščenih držav, ker se niso videle ne v ameriških ne v ruskih povezavah. Neuspeh v Afganistanu, Iraku in zdaj Rusije v Ukrajini mi daje misliti, da ne verjamem v varnost s katero koli povezavo. NOB, Vietnam in Ukrajina so dokaz, da se resnično lahko obraniš sam.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki