Rekli boste, kako to, da moralni teolog o teh primerih ni podal nobene izjave ali protesta. O, saj se odziva, samo na drugih področjih, ki nimajo nobene zveze niti z moralo niti z evangelijem. Recimo: »Politična levica bi nas rada vrnila v čase komunizma.« Očitno je za njega beseda komunizem psovka. Čudni so »izdelki« slovenske teološke fakultete, in to po štiriletnem polnjenju glave z evangelijem.

Dobro. Recimo, da je grabežljivost duhovščine koristna za Cerkev in zato lažje spregledana. Ko zarohni pohlep, evangelij obmolkne. Pa naj jim bo. Toda spolna zloraba otrok v Katoliški cerkvi je pa zagotovo moralno vprašanje. Ali ste kdaj slišali, da bi moralni teolog Štuhec povzdignil glas za zaščito otrok in za kaznovanje zločincev iz svojih vrst? Jaz ne.

Te dni je prišlo na dan, da je duhovnik Marjan Zupanc deklico na njen 11. rojstni dan posilil. Lepo rojstnodnevno darilo – nepozabno. Dodajmo nekaj statistike. Na Slovenskem je leta 2019 sedem duhovnikov zlorabilo 10 otrok, leta 2020 en duhovnik tri otroke (hvala, covid), leta 2021 dva duhovnika 19 otrok. Taki ekscesi duhovnikov oddaljujejo ljudi od Cerkve. Katoliška cerkev je reagirala na naraščajoče nezadovoljstvo, ki se zažira tudi med verniki, z molitvenim dnevom za žrtve spolnega nasilja (3. april 2022) in javnim razglasom, ki pa ga ni podal moralni teolog Štuhec, temveč novomeški škof Andrej Saje. Med drugim je zapisal: »V imenu Cerkve na Slovenskem se opravičujem vsem žrtvam spolnega nasilja. Nobena žrtev ni kriva za zlo, ki je bilo storjeno, pa se nikdar ne bi smelo zgoditi.« Bi vi bili zadovoljni s takim opravičilom, če bi vašega še ne desetletnega otroka, ki ste ga poslali, da prisluhne božji besedi, duhovnik posilil?

Drugo, kar me moti pri tem dobronamernem opravičilu, je, da omenja Cerkev na Slovenskem. V Sloveniji jih je več: evangeličanska, pravoslavna, starokatoliška, rimokatoliška (RKC). Tako je g. Saje razpršil grehe Katoliške cerkve tudi na vse preostale. Znano pa je, da samo kler Katoliške cerkve boleha za spolno dejavnostjo nad zaupanimi jim otroki.

Že nekaj let papež Frančišek daje upanje vernikom, da se bodo časi spremenili v korist žrtev zlorab. Možnost ima, saj je vrhovni poglavar katoliške duhovščine. Dovolj bi bilo, če zapove vsem svojim mnogoštevilnim škofom, kako morajo ravnati v primeru zlorabe otrok. G. Vlado Began je v Dnevnikovih Pismih ponudil papežu čudovito idejo na to temo: »Papež lahko vsakemu škofu direktno ukaže, kaj in kdaj mora narediti, in zoper ta ukaz ni pritožbe. Če škof ne bi izpolnil papeževega ukaza, bi ga moral kaznovati in v skrajni meri izobčiti iz Cerkve ter poslati v cerkveni večni pekel.« Toda papež tega ne naredi, zadostujejo mu lepe besede in molitve.

V Sloveniji obstaja zavod Dovolj je, ki ščiti žrtve spolnih zlorab na Slovenskem, vodi ga duhovnik Janez Cerar, ki je bil tudi sam žrtev spolne zlorabe bratov po Kristusu. Papež ga je povabil v Vatikan, da se iz prve roke seznani s to problematiko. Lepa gesta v stilu papeževih besed o izboljšanju položaja malih žrtev. Kaj je rezultat tega obiska? Nekaj mesecev po obisku pri papežu Janezu Cerarju ni podaljšana duhovniška služba (plača). Adijo, nisi naš!

To me spominja na priljubljeno Ježkovo pesmico: »Cinca Marinca, ta je zoper nas, u ta črna skrinca vrgu je svoj glas.« (Razlaga za mladino: po vojni smo volili s kroglicami, ki si jo spustil v skrinjico.)

V pesmi je sedaj vlogo Marince prevzel Janez Cerar, saj ta ni za nas. Moj sklep: na papeževo vabilo se jaz ne bi odzval.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani