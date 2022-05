Slikovito središče mesta Nin leži na majhnem otoku sredi plitve lagune in je s kopnim povezan z dvema lepo ohranjenima kamnitima mostovoma. Kot pove zgodovina, so mesto Nin v 9. stoletju ustanovili Liburni. Med sprehodom po ulicah, tlakovanih s kamnom, mimo stoletnih stavb in ruševin pa mesto, ki je zaslovelo predvsem po solinah, kar samo pripoveduje svojo zgodbo. V tako majhnem mestu z bogato zgodovino se da videti marsikaj zanimivega in si z lahkoto polepšate dan. In če se tudi sami sprašujete, kaj početi v Ninu, vam predlagamo pet stvari, ki so navdušile tudi nas.

Najmanjša katedrala na svetu in prst Grgurja Ninskega

Ninska škofija je bila ustanovljena v 9. stoletju, njen najbolj znan škof pa je bil Grgur Ninski. O Ninskem, čigar spomenik je postavil Ivan Meštrović in stoji ob cerkvi sv. Anzelma, govori tudi legenda. Ta pravi, da je za srečo treba podrgniti njegov nožni prst. Ali legenda drži, boste morali preveriti sami. V spomin na ta čas stoji čudovita cerkev svetega Križa, ki jo je slavni angleški arhitekt Thomas Jackson imenoval najmanjša katedrala na svetu. Cerkev s krožnim tlorisom in lepo kupolo je dragocen spomenik stare hrvaške cerkvene arhitekture. Po zaslugi položaja okna in vpadnega kota svetlobe je mogoče s sončnimi žarki določiti datum solsticija in enakonočja. Ta simbol Nina je edini sakralni objekt, ki je ostal nedotaknjen od gradnje do danes.

Obiščite ostanke rimskega templja

V osrčju Nina boste našli ostanke rimskega templja, ki je največji na vzhodni obali Jadranskega morja. Tempelj izvira iz poznega 1. stoletja našega štetja in vladavine rimskega cesarja Vespazijana (69–79 našega štetja). Če boste pogledali dovolj natančno, boste ostanke zelo hitro našli.

Kraljičina plaža

Še predem so lepotne kraljice in playboyeve zajčice svoje fotografije začele snemati na vročih Havajih, je bila prav ninska plaža njihova kulisa. Osem kilometrov dolgo plažo je tudi American Travel Channel uvrstil na seznam najlepših plaž na svetu. In če ste mislili, da je Kraljičina plaža dobila ime po lepotnih tekmovanjih, se motite. Legenda namreč pravi, da je plaža s svojo lepoto privabila lepo Jeleno, ženo prvega hrvaškega kralja Tomislava. Zato sta v času svojega bivanja v Ninu družinske trenutke preživela prav tukaj na plaži, kjer je Jelena odkrila prednosti zdravilnega blata. Tisoč let pozneje sta Playboyeva zajčica Bridget Marquardt in manekenka Sara Underwood obiskali Hrvaško med snemanjem serije Bridget's Sexy Beaches – Croatia.

Raziščite ninske soline in muzej soli

V ninski solarni sol pridelujejo že 1500 let in je tudi zato izjemna znamenitost Hrvaške. Tukaj soli ne proizvajajo ljudje ali stroji, temveč narava sama. Obiskovalce poleg privlačnega muzeja soli, vsako leto ga obišče 10.000 ljudi, zanima predvsem tradicionalna pridelava soli. Park Solane Nin skriva neverjetno in predvsem dragoceno floro in favno, tu pa so svoje mirno zatočišče našle redke in ogrožene vrste, kot so morske kozice, žlahtne ptice in ribe. Zanimiv je tudi muzej, ki s črno-belimi fotografijami pripoveduje tradicijo Nina, najmlajšim pa bodo zagotovo všeč razstavljeni vagoni, ki so jih nekoč uporabljali za prevoz soli, ter staro delovno orodje. V prijetno klimatiziranem prostoru si lahko ogledate tudi dokumentarni film, ki prikazuje zgodovino območja, maketa naravnega rezervata pa ponuja nekaj perspektive na soline.

Obiščite muzej starin

Če vas vsaj malo zanima kulturna dediščina lokalnega prebivalstva, je skoraj obvezno treba zaviti v ninski muzej starin. Presenečeni boste, koliko pripomočkov so ženske v prazgodovini uporabljale za svoj urejeni videz. V muzeju boste ob številnih drugih artefaktih našli razstavljene kose, kot so pincete, čopiči in sponke. Prav tako ima kraj nekaj zelo zanimivih eksponatov, vključno z dvema hrvaškima čolnoma iz 11. stoletja, imenovanima Condura Croatica. Vse predmete, ki jih hrani muzej, so v Ninu odkrili v minulih letih, kar vam daje čudovit vpogled v vsakdanje življenje na tem območju pred stotimi, če ne že skoraj tisoč leti.