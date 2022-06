Ankaranski polotok je v celoti obdan z morjem, medtem ko na severu meji z Italijo in koprsko občino. To široko odprto okno v Sredozemlje že stoletja očara obiskovalce z izjemno lego in razgledi, naravnimi zalivi ter vinogradi in oljčniki, gostom pa daje občutek domačnosti, sproščenosti in stika z naravo. Tu je vse kot na dlani. Redko poseljeni polotok sredi valov Tržaškega zaliva ponuja slikovite poglede proti vzhodu in sosednjim slovenskim obmorskim mestom Kopru, Izoli in Piranu. Predvsem zahvaljujoč skrbnosti lokalnega prebivalstva se Ankaran lahko danes pohvali s krajinsko pestrostjo, ki jo skrbno varujejo.

Ankaran ponuja številna doživetja

Pohodnika in kolesarja pričaka večji del varovanih naravnih posebnosti med plažo Valdoltra in Lazaretom. V osrčju parka se nad zahodnim delom ankaranske obale, dolge 12 kilometrov, dviguje visok slikovit flišni klif s široko morsko plitvino, na vzhodu pa ob izlivu reke Rižane obala prehaja v ravnico. Na obalni ravnici vzhodno od Ankarana, streljaj od kampa Adria, si lahko pri samostanu svetega Nikolaja ogledate edinstveni sredozemski slani travnik. Ravnina se nato nadaljuje v območje, ki ga zaseda pristanišče za mednarodni promet Luke Koper.

Kraj ponuja predvsem številne priložnosti za športne navdušence, saj so v turističnih in rekreativnih kompleksih številna športna igrišča. Zaradi visokih poletnih temperatur predvsem zgodaj poleti vabijo tematske poti. Ena od njih je Beblerjeva pot, poimenovana po dr. Alešu Beblerju - Primožu. Na srednje zahtevni sedem kilometrov dolgi pešpoti, ki vodi iz središča Ankarana na Črni vrh in v Hrvatine, od tam pa v Božiče, kjer se čez Sanatorski hrib spet spusti k morju, natančneje k sveti Katarini, in nazaj v središče Ankarana, lahko odkrivate školjke na pokopališču školjk in prisluhnete številnim pticam, ki tam gnezdijo. Na slanem travniku tik ob samostanu svetega Nikolaja pa lahko občudujete avtohtone rastline in si v parku ogledate spomenik, posvečen dr. Alešu Beblerju - Primožu.

Nad Ankaranom vodi gozdno-naravoslovna učna pot Resslov gaj, ki je speljana po dišečem sredozemskem gozdu. Med lahkotnim sprehodom po ozkih potkah, ki se večino časa vijejo v prijetno hladni senci, vas bo spremljal vonj po morski soli in sredozemskih rastlinah. Do izhodišča poti se lahko zapeljete z avtomobilom, pot pa je primerna tudi za kolesarje. Bodite pozorni in nasproti vhoda v bolnišnico Valdoltra zavijte na prvo cesto desno in se nato počasi vzpenjajte do vasi Barizoni. Pri znaku stop zavijte levo proti Jurjevemu hribu, peljite še kakšnih sto metrov do manjšega parkirišča na desni strani, kjer lahko pustite avto.

Plaže, kjer so dobrodošli tudi psi

Polotok ima tudi nekaj plaž na osamelih, prodnatih in kamnitih predelih obale. Slovensko morje je dokaj plitko, zaradi česar je v poletnih mesecih toplo in prijetno za plavanje. Plaža v Valdoltri je zelo priljubljena med domačini in med obiskovalci. Ponuja edinstveno prostorno kamnito ploščad za sončenje in urejeno zelenico za poležavanje. Po kopanju si lahko privoščite osvežitev v baru na plaži, med poletno sezono pa je tam tudi knjižnica na prostem. Z odrom za kulturne prireditve je plaža poleti prizorišče Poletja v Ankaranu – gre za serijo koncertov različnih glasbenih zvrsti, gledaliških predstav za otroke in odrasle, umetniških delavnic, projekcij animiranih filmov in drugih dogodkov za vse generacije. V neposredni bližini je urejeno parkirišče. Predvsem mladi v poletnih mesecih uživajo na manjši plaži Študent, ki je prizorišče živahnega dogajanja v poletnih mesecih, za kar poskrbijo nastopi raznih glasbenih skupin in didžejev. Plaža Adria Ankaran leži ob hotelu in resortu Adria Ankaran, obdana je z velikimi borovci in ima veliko naravne sence. Plaža s pomoli je betonska, obdaja pa jo veliko travnatih površin. Morsko dno je prodnato. Obiskovalcem je na voljo raznolika gostinska ponudba, zabava za otroke na igralih in pestra ponudba vodnih športov. Prav tako je prijazna tudi hišnim ljubljenčkom, v delu plaže znotraj kompleksa Adrie Ankaran je dovoljeno tudi kopanje psov. V Zalivu svetega Jerneja leži zelo priljubljena naravna travnata plaža, ki privlači predvsem naravovarstveno ozaveščene kopalce.