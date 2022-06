Med številnimi znamenitostmi je recimo cerkev sv. Martina – tam, kjer stoji, je bila prva kapela postavljena že pred letom 1000.

Cerkve in cerkvice

Sedanja neogotska cerkev je bila zgrajena leta 1905 na kraju prejšnje gotske cerkve iz 15. stoletja. Za gradnjo nove cerkve so bili sprejeti načrti prof. Friedricha von Schmidta, ki je tudi avtor mestne hiše na Dunaju, a jih je predvsem glede notranjega videza spremenil arhitekt Josip pl. Vancaš. K umetelni notranjosti je prispeval tudi konservator Janez Vurnik iz Radovljice, ki je iz najboljšega kararskega marmorja oblikoval večji del plastik v cerkvi.

Poleg te je na Bledu in v okolici še kar nekaj je cerkva, vrednih ogleda, na primer sv. Jakoba, sv. Lenarta, sv. Marjete, sv. Štefana, sv. Jurija, sv. Miklavža, sv. Ožbolta, sv. Janeza Krstnika … Med obiskom Bleda lahko za 12 evrov na osebo ali 24 evrov za družino s pletnjo obiščete otoček, v ceno je vključena tudi vstopnina v razgledni zvonik, lahko pa se za podobno vsoto na otoček peljete tudi z električno ladjico. Za približno 70 evrov se lahko peljete s kočijo ob jezeru, lahko supate, lahko pa se po urejeni poti okoli jezera odpravite s kolesom ali peš in občudujete vile.

Vintgar in Pokljuška soteska

Dan lahko izkoristite tudi za ogled in doživetje, za katero mnogi najbrž niti vedeli niste. Vzemimo za primer soteske. Za Vintgar, sotesko približno štiri kilometre severozahodno od Bleda, ste najbrž že slišali. Nekaj več kot kilometer in pol dolga soteska je zarezana med veličastnimi navpičnimi stenami Homa in Boršta, krasi pa jo reka Radovna s slapovi, tolmuni in brzicami. Čez sotesko je po lesenih mostovih in Žumrovih galerijah speljana učna pešpot, ki se konča z mogočnim 13 metrov visokim rečnim slapom Šum.

Nedaleč od Bleda v Triglavskem narodnem parku leži še ena, izjemno lepa divja Pokljuška soteska. Navdušuje z bujnim gozdom, strmimi stenami, naravnimi mostovi, luknjami, jamami in tesnimi prehodi med 50 metrov dolgimi stenami. Sama soteska je dolga dva kilometra in v najslikovitejšem delu globoka 40 metrov. V apnenčasto kamnino jo je pred približno 10.000 leti vrezala iz pokljuških ledenikov odtekajoča voda, pritok Radovne. Kasneje se je voda umaknila in nastala je največja fosilna soteska v Sloveniji.

Slap, naravni most, Pokljuška luknja

Soteska je pripravljena za obiskovalce in do najlepšega osrednjega dela so speljane urejene poti. Skozi sotesko je speljana krožna pot, ki omogoča, da si naravno znamenitost ogledate v vsej njeni veličini. Glavna pot teče po dnu, stranska pa se odcepi na robove soteske, ki jo povezujejo z Zatrnikom. Po vsej Pokljuški soteski so na gosto posejane naravne znamenitosti. Stranska soteska, ki le v dežju navdušuje z 22 metrov visokim slapom, veliki naravni most 24 metrov nad dnom ter tesne in zaokrožene ravnice, ki jim domačini pravijo »vrtci«. Najbolj znan prehodni jamski rov Pokljuške soteske je prostorna skalna votlina z udrtim stropom po imenu Pokljuška luknja. Poleg dveh vhodov ima luknja še tri naravna okna. Skoznjo vodi stara pot na Pokljuške rovte in dalje na Pokljuko.

Celodnevni izlet na tematski poti

Morda vas bodo pritegnile družinske tematske poti. Na prvem mestu naj omenimo tematsko pot okoli jezera Ne razjezimo blejskega zlatoroga, kot se imenuje, na kateri vas čaka sklop šestih postaj, kjer boste prek igre spoznali, kako pomembno je varovanje okolja. Na zabaven in izviren način boste spoznali lepote Bleda, kulturne in naravne znamenitosti ter podoživeli eno najbolj znanih pravljic skozi otroško domišljijo.

Naslednja je Godrnjačeva pot, ki se začne in konča pred Domom krajanov na Bohinjski Beli. Prehodili boste isto pot, kot jo je medved Godrnjač, pravo smer pa bodo označevale zelene table, na katerih so medvedje šape. Naloge na postajah bodo preskušale vašo zavzetost in spretnost, lahko pa obnovite tudi znanje o poznavanju dreves, saj je označenih več kot 30 različnih vrst dreves.

Tretja tematska pot se imenuje Začaran gozd in je namenjena vsem, ki še vedno verjamete v pravljice. Pot vijuga po gozdu hriba Hom nad Zasipom pri Bledu in je dolga 2,2 kilometra. V gozdu živijo gozdne živali in pravljična bitja. Največ skrbi jim povzroča vodja ravbarjev, ki ga išče ves gozd. Nihče ne ve, kako mu je ime ... Če vam uspe priti do konca Začaranega gozda, boste z rešenimi nalogami in namigi odkrili njegovo ime in ga javili policiji Začaranega gozda.