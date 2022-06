Da turizem ni nova pogruntavščina, v Preddvoru povedo zgodovinski podatki, ki pričajo o tem, da začetki predvsem zdraviliškega turizma tam segajo že v leto 1921. Zdravniki so bivanje v Preddvoru sprva priporočali predvsem ljudem z boleznimi pljuč, kasneje pa – za obče izboljšanje telesnega in duševnega počutja – kar vsem oddiha željnim. In tudi zahvaljujoč odgovornim ljudem, ki jim je uspelo vse do danes ohraniti mir in neokrnjeno naravo, hkrati pa turistično ponudbo nadgraditi in razširiti v atraktivno paleto aktivnih doživetij, je Preddvor vreden obiska.

Ne pozabite na pohodne čevlje

V neokrnjeni naravi lahko v Preddvoru uživajo tudi čisti začetniki oziroma pohodniki, ki se šele počasi vračajo v nekoč že pridobljeno telesno kondicijo. Podate se lahko po osamljenih, a dobro označenih poteh in ob čudovitih razgledih spoznavate bogato kulturno dediščino kraja in ljudi, reke, potoke, rastlinstvo in živalski svet. Sami smo se odpravili na pot odkrivat skrivnosti preddvorskih štorkelj na interaktivnem orientacijskem pohodu skozi gozd. Seveda ne sami, saj nam je na poti delala družbo simpatična družina z Jesenic, ki pot, kot so nam zaupali otroci, dobro poznajo​. »Prehodili smo jo že vsaj petkrat, danes smo jo prilagodili Jakobu, ki je najmlajši. Sicer pa ima pot tri težavnostne stopnje in je dolga en kilometer,« nam je povedala najstarejša deklica in dodala, da je vsak od njih pred začetkom poti pri tabli na robu gozda tudi dobil zemljevid, ki jo bodo na vseh osmih točkah po opravljeni nalogi tudi potrdili z žigom.

Da bi kaj več izvedeli o sami poti – poimenovali so jo Skrivnost preddvorskih štorkelj –, so nas v turističnoinformacijskem centru v središču mesta napotili do gradu Dvor, kjer na dimniku gnezdita štorklji z mladiči. Kajti zgodba poti se začne prav tu, v preddvorski graščini, kjer sta živela graščaka, ki sta rada hodila v hribe, celo po zelo zahtevnih poteh na Storžič. Tam gori pa se je za »glavnega« imel vran Fran, ki je menil, da gospoda res nima kaj iskati v gorah. Meni nič, tebi nič ju je uročil: stopil je na štor, vanju vrgel storž, izrekel čarobni urok in ju spremenil v štorklji. In če vas zanima, zakaj ravno v štorklji, se boste morali, da razvozlate uganko, podati na že omenjeno tematsko orientacijsko pot.

Pot Skrivnost preddvorskih štorkelj je speljana po gozdu Korotanca, začetek je ob panoju v bližini novega mostu za šolo, dolga je poldrugi kilometer z manjšimi vzponi in spusti, smer pa kažejo posebne markacije s štorkljinim kljunom. Te so morda nekoliko skrite, a za otroke dovolj velika motivacija, saj jih morajo med hojo ves čas iskati. Na poti je osem točk in osem nalog, ki so označene tudi na zemljevidu, vse naloge pa so primerne tako za predšolske kot šolske otroke prve triade. Primerne pa so tudi za nekoliko večje, kajti če se bodo mlajši zaposlili s praktičnimi nalogami, bodo starejši s QR-kodami na panojih prišli do aplikacije, ki bo tudi njim na poti ponudila izziv.

Lahko pa tudi na kolo

Rekreativnim kolesarjem so na voljo številne kolesarske poti, ki vodijo skozi vasice in gozdove, čez travnike in polja s čudovitimi pogledi od Julijskih do Kamniško-Savinjskih Alp. Tudi gorski kolesarji boste našli svoj teren. Izposojo koles ima v ponudbi večina lastnikov namestitev, električna kolesa pa si lahko izposodite tudi v lokalnem TIC. In čeprav je za marsikoga lahko cilj že prikolesariti do Preddvora, pa je lahko to tudi začetno izhodišče za 28 kilometrov dolgo krožno kolesarsko pot v smeri Kranja. Pot vodi po asfaltnih kot makadamskih poteh, mimo travnikov in polj, skozi prijetno hladne gozdove ter tik ob reki Kokri. Kolesarska povezava pod Storžičem št. 10 vas iz centra Preddvora popelje skozi Mače do Bašlja, od koder je lep razgled na cerkvico svetega Lovrenca. Med potjo do Trstenika bodite pozorni, da pri oznaki 10A zavijete proti Čadovljam, od koder vas pot vodi med travniki do Tatinca in od tam proti Kranju. Nazaj grede pa se vračate v smeri Predoselj skozi Suho, kjer zavijete desno na makadamsko učno pot ob reki Kokri, v kateri se lahko osvežite ali ob njej ohladite. Pot nadaljujete proti Bregu, zavijete levo po klancu navzgor in že uzrete Preddvor. Po uspešni turi si v piceriji Gorski privez lahko privoščite domačo posmoduljo, v gostilni Majč pa preddvorske vampe. Lahko pa zaključite tudi pri jezeru Črnava, se v njem skopate ali pa se okrepčate v piceriji Urška.

Slabih 23 kilometrov dolga pot, poimenovali so jo Od jezera do jezera, pa med cestnimi kolesarskimi navdušenci velja za najlepšo »specialkarsko« pot na Gorenjskem. Med potjo je kar nekaj kolesarskih počivališč, kjer si lahko oddahnete. Poteka po glavni cesti, zato na TIC svetujejo, da se na izlet odpravite med tednom, ko je cesta manj prometna. Iz središča Preddvora, pri cerkvi svetega Petra, se po glavni cesti usmerite proti jezeru Črnava. Pod klancem ne zavijete proti jezeru, temveč prečite oba mostova, za katerima zavijete levo na glavno cesto za Jezersko. Cesta se v prvi polovici poti zlagoma vzpenja in vas vodi tik ob neokrnjeni reki Kokri, ki v poletnem času skrbi za blagodejni hlad. Skoraj polovico poti se boste vozili skozi vas Kokra, ki velja za najdaljšo vas v Sloveniji in se konča malo pred deželnim kamnom, ki je nekoč delil deželo Kranjsko od Koroške. Med potjo boste večkrat prečkali reko Kokro. Na Spodnjem Jezerskem vam bo izginila izpred oči in v nadaljevanju poti vas bo spremljalo le še njeno nežno šumenje. Od tam dalje se začenja v povprečju sedemodstotni klanec vse do Zgornjega Jezerskega. Pot nadaljujete mimo bencinske črpalke, skozi vas, do desnega odcepa za Planšarsko jezero, kjer si oddahnete ob pogledih na mogočne vršace in si privoščite domače štruklje. Če pa imate še dovolj moči v nogah, lahko pot nadaljujete vse do meje z Avstrijo na Jezerskem vrhu.