Grožnjo z bombami je policija prejela prek elektronske pošte, šlo pa je za šole v štirih krajevnih skupnostih v Sarajevu.

Policija je po prejemu obvestila iz preventivnih razlogov takoj evakuirala vse učence in učitelje, je sporočil tiskovni predstavnik policije Mirza Hadžiabdić. Na teren so takoj napotili posebne policijske enote, ki preiskujejo prostore.

Najpogostejše tarče groženj z bombami v BiH so šole in sodišča v Sarajevu. Ko so sodišča od 10. maja tri dni zapored prejemale grožnje z bombami, so ta morala odpovedati 670 sodnih obravnav.

Anonimne grožnje z bombami so postale stalnica tako v Bosni in Hercegovini kot v Srbiji, vse pa so se doslej izkazale za lažne.