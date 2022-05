Visoko je na svojo lestvico to pesem uvrstil član naše 40-članske komisije Dušan Hren, od leta 1958 glasbeni urednik na TV Ljubljana, pred tem od leta 1948 sodelavec radia. Upokojil se je kot odgovorni urednik razvedrilnega programa, zdaj pa, pri 93 letih, še vedno vsak delovnik med 10. in 14. uro pride na RTV, kjer ureja zgodovino razvedrilnega programa in naredi tudi kakšno polnilo za TV-program. »Ura brez kazalcev mi je všeč, ker je hitra, vzpodbudna. Takšne sem vedno rad dajal v program. Všeč mi je tekst Košute, poleg tega pa je Ati Soss človek, katerega pesmi vse premalo vrtijo.«

Dolgoletni sodelavec Nina Robića, ta je bil ves delovni staž zaposlen na Radiu Ljubljana kot glasbeni urednik, je bil tudi Andrej Lenič. Mladi Lenič je v službo prišel ravno v letu, ko se je Robić na Slovenski popevki predstavil z Uro brez kazalcev. »Bil sem še smrkavec, a so me vsi takoj vzeli za svojega. Včasih mi je bilo žal, da moram iz službe že domov. Nino Robić je bil izjemen človek, inteligenten, razgledan, zelo duhovit, družaben … Z njim sem preživel veliko delovnega časa pa tudi kakšno podaljšano urico v bližnjem lokalu Bangladesh. Robiću je nekaj težav povzročala izgovarjava o-jev in e-jev. Ko je dobil kakšen tekst v roke, je dejal: »Eh, ti Slovenci, en 'o' in en 'e', pa sto načinov izgovarjave.« Tudi kakšno besedo je šaljivo izgovarjal po svoje. Filane paprike so bile palovane piflike.«