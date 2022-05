Preventivno

Poznopopoldanski veter je po pobočju navzgor s seboj prinašal zvoke oddaljenih bobnov. Sprva komaj slišno, nato pa vse bolj razločno, da so koraki nehote ujeli njihov ritem. Nekoliko nižje so se v vetru zaslišali še pesem in vzkliki. Navijaško vzdušje je z nogometnega stadiona kipelo daleč naokoli. Nalezljivo veselje navijačev me je objelo in zaposlilo moje misli, da sploh nisem opazil, kdaj sem se ponovno znašel v mestu. Pozitivna energija množice me je usmerila proti nogometnemu stadionu.