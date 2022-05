»Kako zagotoviti zadostno financiranje slovenskega športa« se je uradno imenoval dogodek, ki ga je na pobudo Rokometne zveze Slovenije in drugih panožnih zvez predstavil Franjo Bobinac. Prvi mož slovenskega rokometa je na dogodek povabil številne ugledne športno-politične strokovnjake, tudi iz tujine, ki so se zanimivega popoldneva udeležili v velikem številu. V ozadju dogodka je bila kandidatura Franja Bobinca za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, potem ko je njegov edini protikandidat Tomaž Barada vsaj za zdaj medijsko aktivnejši. Na Bobinčevo povabilo se je včeraj odzval tudi kandidat za športnega ministra po novem znotraj skupnega gospodarskega, turističnega in športnega resorja Matjaž Han in zbudil ogromno pozornosti.

Številni prepoznavni gostje

V prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani sta bila ob boku rokometnega šefa prva moža slovenskega nogometa in odbojke, Radenko Mijatović in Metod Ropret. Nasmejana je vstopila v prostore tudi nekdanja ministrica Maja Makovec Brenčič (sedaj Zalaznik), navzoča sta bila namiznoteniški in plavalni vodja Marjan Hribar ​in Boro Štrubelj. Atletski predsednik Roman Dobnikar je celo izpustil mednarodni miting na Ptuju. Zastopstvo Olimpijskega komiteja Slovenije je bilo številno, tudi zaradi dolgoletnega nekdanjega generalnega sekretarja Toneta Jagodica, ki je izmenjal besede s sedanjim Blažem Perkom. Od nekdanjih vrhunskih športnikov smo opazili Iztoka Čopa, Rašo Sraka, Vida Kavtičnika, Jerneja Damjana in Petro Robnik. Omenimo še direktorico direktorata za šport na pristojnem ministrstvu v odhajanju Mojco Doupona. Druščina, ki dokazuje, da se 16. decembra letos obeta izjemno zanimiv boj za vodjo krovne športne organizacije. Morda se bo za položaj potegoval tudi včeraj prisotni Janez Sodržnik, ki nam ni potrdil, da je dvignil roke od morebitne kandidature za predsednika OKS-ZŠZ.

Franjo Bobinac se je v uvodnem govoru dotaknil misli Nelsona Mandele, ki je dejal, da ima šport moč, da spreminja svet. Zahvalil se je enako mislečim predstavnikom panožnih zvez, ki v večini podobno kot rokometna kar 70 odstotkov sredstev prejemajo iz sponzorskih naslovov, 30 odstotkov pa imajo na razpolago javnega denarja. »Ni problem, da je sponzorjev veliko. Problem je, da je drugega premalo,« je izpostavil prvi mož Gorenja. Poudaril je, da mora država sredstva letnega programa športa s 26 milijonov evrov podvojiti, saj je šport vpet v vse življenjske pore in ima daleč največji vpliv na družbo ter krepi nacionalno zavest in pripadnost. Bobinac je še izpostavil pomen velikih športnih prireditev in pospešeno uveljavljanje davčnih olajšav. Te bi pripomogle, da športniki, ki zaslužijo največ, ne bi iskali stalnega bivališča v Monaku, temveč bi davke plačevali v Sloveniji.

Po hrvaškem modelu

Po uvodu gostitelja je Maja Zalaznik (nekdanja športna ministrica Maja Makovec Brenčič) predstavila ekonomski pomen športa in ga podkrepila z milijonskimi evrskimi številkami. V nadaljevanju je bil zanimiv prikaz delovanja hrvaškega športa prek tamkajšnjega olimpijskega komiteja. Tanja Bilić Brenner je predstavila izjemno visoke vsote, ki jih Hrvaška namenja športu. V oči je bodel podatek, da na Hrvaškem le redke panožne zveze dosegajo 30-odstotno sponzorsko podporo, med katere sodijo tako uspešni športi, kot so košarka, odbojka, alpsko smučanje in tenis. Po besedah Bilić-Brennerjeve vse druge panoge in tudi vse omenjene, od katerih je izvzeta nogometna zveza, veliko večino denarja prejemajo iz državnega proračuna. Predstavila je tudi športno televizijo SPTV, ki je v stoodstotni lasti Olimpijskega komiteja Hrvaške. Glavni pomen televizije s 15 zaposlenimi in dvomilijonskim evrskim proračunom je promocija športov, ki se manjkrat pojavljajo v medijih, četudi osvajajo kolajne na velikih tekmovanjih.

Popoldan se je prevesil v večer, ko je v Dimičevi ulici potekala okrogla miza. Med govorci je bil tudi Robert Perc, predsednik Ju-Jitzu zveze Slovenije in vidni član v mednarodnih organih. Bobinac, ki je bil eden od sedmih udeležencev zanimivega soočenja, je dal očitno štajerskemu mojstru borilnih veščin Tomažu Baradi vedeti, da mu v podpori za predsednika OKS-ZŠZ ne stojijo ob strani vsi predstavniki borilnih veščin, potem ko je Barada na svojo stran pridobil predsednika Košarkarske zveze Slovenije Mateja Erjavca. Okrogle mize so se poleg Perca in Bobinca udeležili še vodja kariernega centra pri OKS-ZŠZ Petra Robnik, najuspešnejši slovenski olimpijec Iztok Čop, ki po novem ni več predsednik Veslaškega kluba Bled, predsednik Kajakaške zveze Slovenije Andrej Ribič, športni marketinški strokovnjak Tomaž Ambrožič ter Metod Ropret, ki je med drugim predstavil model uspeha organiziranosti slovenske odbojke, nad katerim je navdušen ves svet.