Ruski in kitajski bombniki ter izvidniško letalo so včeraj opravili poldnevno vojaško vajo v Japonskem morju in se v nekem trenutku tako zelo približali japonskemu zračnemu prostoru, da je Tokio v zrak poslal svoje lovce. Japonski obrambni minister Nobuo Kiši je dogajanje označil za provokacijo. Verjetno je res vsebovalo sporočilo zlasti ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu ob koncu njegove azijske turneje. Bombniki so misijo namreč opravljali v času, ko je v Tokiu potekal vrh voditeljev varnostnega zavezništva Quad, v katerem sodelujejo ZDA, Japonska, Avstralija in Indija.

Na njihovem drugem srečanju v živo so napovedali novo, petdeset milijard dolarjev vredno partnerstvo za indopacifiško pomorsko območje z zajetnim vlaganjem v infrastrukturo ter se dogovorili o izmenjavanju informacij. V Pekingu, kjer Quad razumejo kot »indopacifiški Nato«, namenjen omejevanju Kitajske, bodo novo pomorsko pobudo verjetno razumeli kot še en korak v tej smeri, tudi zaradi morskih sporov v tem delu Tihega oceana in vprašanja proste plovbe.

A bolj kot Quad so ob Bidnovi turneji odmevale njegove besede, da je pripravljen z vojsko braniti Tajvan v primeru kitajskega napada. Še včeraj, ob koncu obiska, je naknadno pojasnjeval, da ne gre za spremembo ameriške politike, ki tradicionalno noče povedati, kako bi ZDA ravnale ob takšnem scenariju. Ker je Biden med turnejo vlekel tudi vzporednice med ostrim nastopom do Rusije zaradi napada na Ukrajino, ki da služi tudi kot opozorilo Pekingu pred napadom na Tajvan, ima skupni prelet bombnikov verjetno še dodatno dimenzijo. Nekateri analitiki ob tem menijo, da zahod praktično sili Rusijo v zavezništvo s Kitajsko in s tem dela napako. Točno tako je denimo na forumu v švicarskem Davosu dejal znani zagovornik realpolitike, nekdanji ameriški zunanji minister Henry Kissinger in dodal, da je v nekaj mesecih treba začeti pogajanja z Rusijo in da bi za končanje vojne Ukrajina morala odstopiti nekaj ozemlja Rusiji.

V Avstraliji brez sprememb

Voditelji ZDA, Indije, Avstralije in Japonske so se v Tokiu srečali tudi ločeno. Indijski premier Narendra Modi je edini med njimi, ki ni obsodil ruskega napada na Ukrajino, in tega ni storil niti tokrat. New Delhi je med tistimi, ki se bojijo prevelikega približevanja Rusije Kitajski, s katero ima vrsto mejnih sporov in regionalno rivalstvo, od Moskve pa kupuje energente in orožje.

Prvič je bil na vrhu Quad novi avstralski premier Anthony Albanese, ki je položaj prevzel le dan prej. Dejal je, da so tudi laburisti, ki so na volitvah prejšnji teden porazili vladajoče konservativce, privrženi zavezništvu Quad in tesnim stikom z ZDA. Te so v okviru lani ustanovljenega tristranskega varnostnega pakta AUKUS, v katerem sodeluje še Velika Britanija, Avstraliji odprle vrata do jedrskih podmornic. Tudi AUKUS na splošno velja za pakt, ki je namenjen omejevanju Kitajske, podobno kot tudi novo ekonomsko povezovanje trinajstih indopacifiških držav, ki so ga napovedali med Bidnovo turnejo.