Emonski referendum

Ker bi bili Slovenci tako zelo radi kot Švicarji, očitno obožujemo tudi posebni izum »čokoladarjev«, torej referendum. Tako so piranski občinski svetniki sklenili, da bodo krajani Lucije jeseni na referendumu odločali o preimenovanju tega kraja v Sveto Lucijo. Tak predlog o preimenovanju so predstavniki samoupravne skupnosti italijanske narodnosti sicer pripravili že pred letom dni in zapisali, da je bila Santa Lucia (Sveta Lucija) prvič omenjena že v 12. stoletju in da jo je takratna oblast po drugi svetovni vojni (med letoma 1954 in 1956) preimenovala v Lucijo z dekretom, ne da bi o tem vprašala prebivalce. Še več: župan Đenio Zadković je naročil javnomnenjsko raziskavo, ki je pokazala, da so krajani na splošno takemu preimenovanju naklonjeni.