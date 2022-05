Košarkarjem Cedevite Olimpije v zadnjem obdobju ni lahko, saj skačejo iz končnice v končnico. Začeli so z evropskim pokalom, nadaljevali pa z ligo ABA in državnim prvenstvom. A po drugi strani so takšne tekme najlepše, saj so v igri lovorike, ob tem pa v dvorano privabijo tudi večje število navijačev. Po izpadu v četrtfinalu evropskega pokala proti Bursasporju in polfinalu lige ABA proti Crveni zvezdi zdaj moštvu trenerja Jurice Golemca ostane še državno prvenstvo. Jasno je, da so proti Heliosu izraziti favoriti, že en uspeh Domžalčanov pa bi lahko uvrstili v kategorijo senzacija. Ker bosta moštvi igrali serijo na tri zmage, so možnosti košarkarjev trenerja Dejana Jakare še toliko manjše, kot so bile denimo v finalu pokala, ko je odločala ena tekma. A tudi takrat so Ljubljančani slavili zmago z 19 točkami razlike. Če kdaj, ima Helios možnost za presenečenje na prvi tekmi, na katero bo Olimpija prišla 48 ur po težkem porazu na tretji tekmi polfinala lige ABA v Beogradu. Druga tekma bo v soboto v Stožicah, tretja naslednjo sredo v Domžalah, morebitni četrta in peta pa 5. in 7. junija.

Olimpija s korakom naprej v ligi ABA

Košarkarji Cedevite Olimpije so v letošnji sezoni lige ABA sicer izpolnili cilje, a imajo kljub temu nekaj grenkega priokusa. Zavedajo se namreč, da so v rednem delu izgubili preveč tekem, na katerih so bili v vlogi favorita, s tem pa je po vodi splavala tudi možnost, da bi imeli v polfinalu prednost domačega parketa, ki je v jadranskem tekmovanju še kako pomembna. »Če potegnemo črto, ne moremo biti nezadovoljni. Imeli smo vzpone in padce, kar je v dolgi sezoni nekaj običajnega. V polfinalu smo izsilili tretjo tekmo proti Crveni zvezdi, na kateri pa nismo bili pravi. Nismo jim dihali za ovratnik, kakor smo si želeli, a se kljub temu nismo v nobenem trenutku predali. Žal smo v rednem delu izgubili preveč tekem in nismo imeli možnosti, da bi se borili za prednost domačega parketa v polfinalu, ki veliko pomeni, saj vsi vidimo, kaj se dogaja in kako težko je slaviti zmago na gostovanju. Naredili pa smo korak naprej v primerjavi z lansko sezono, zato moramo biti zadovoljni,« je sezono v ligi ABA ocenil Jurica Golemac.

Pred kapetanom Jako Blažičem in soigralci je zdaj sklepno dejanje sezone, v katerem jim bo nasproti stal Helios. Ljubljančani si želijo 19. domače lovorike in ne skrivajo, da hočejo serijo skleniti kar se da hitro. »Močno spoštujemo Helios, saj je odlično organiziran klub s kontinuiteto pri delu. Imajo kakovostne košarkarje in strokovni štab, kar smo lahko spoznali tudi v finalu pokala. Igralcem sem povedal, da nas ne čaka lahko delo in da bo treba garati za vsako žogo, vsak koš. Moramo se zavedati, da se do naslova prvaka ne bomo sprehodili. Verjamemo pa v svojo kakovost in naredili bomo vse, da kar se da hitro pridemo do naslova prvaka,« je pohvale na račun nasprotnika stresal Golemac. Kapetan Olimpije Jaka Blažič se ne boji, da bi jim s soigralci manjkalo motivacije. »Borimo se za naslov državnega prvaka, kar ima težo, zato verjamem, da bo vsak posameznik tekme vzel zelo resno. Imamo igralce s pravim karakterjem, zato me glede tega sploh ne skrbi.«

Helios pestijo zdravstvene težave

Medtem ko je Olimpija na poti do finala z 2:0 izločila Krko in Rogaško, je Helios obakrat igral po tri tekme. Najprej proti Šentjurju, nato še proti Podčetrtku. Moštvo trenerja Dejana Jakare ima za seboj uspešno sezono, saj je prišlo do obeh finalov v domačih tekmovanjih, v 2. ligi ABA pa je obstalo v četrtfinalu, kjer je bil boljši Zlatibor. Helios je nazadnje v finalu državnega prvenstva igral v sezoni 2015/16, ko je tudi osvojil drugi naslov prvaka. »Kljub temu da smo ligo za prvaka sklenili na prvem mestu in imamo prednost domačega parketa, je jasno, da je v vlogi izrazitega favorita Olimpija. Celotno sezono smo imeli srečo s poškodbami in boleznimi, zdaj pa se je vse obrnilo na glavo. Blaž Mahkovic ima poškodbo tetive in ni igral od prve tekme četrtfinala, Venky Jois ima težave s hrbtom in gležnjem, Ervin Carlbe Lee bo nastopil, a pod 'blokado', Miroslava Pašaljića pa mučijo bolečine v kolenu. Ne glede na vse ne izobešamo bele zastave. Naredili bomo vse, da bomo pokazali dober odpor favoriziranemu nasprotniku,« je misli pred finalom strnil trener Heliosa Dejan Jakara.