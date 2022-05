Vidno zadovoljen je z nasmeškom na obrazu 21-letni Jakob Hercog včeraj spremljal razglasitev sodbe. Ker ni bilo dovolj dokazov, izjave ključne priče in prijaviteljice pa so bile protislovne, ga je sodnica Irena Škulj Gradišar oprostila krivde dveh kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti. Tožilstvo mu je namreč očitalo, da je julija predlani v dveh poletnih nočeh na isti ulici v Kamniku zažgal dva avtomobila, s katerih se je ogenj razširil še na bližnjo večstanovanjsko stavbo in je tako ogrožal življenje v njej stanujočih. Je pa Herzoga sodnica spoznala za krivega grožnje prav tako avgusta predlani, ko je izpred kamniškega lokala po telefonu poklical moškega in mu zagrozil, da »ga bo razbil in ubil ter mu, tako kot pred tremi leti, držal pištolo na glavo«. Obtoženi je v zagovoru grožnje priznal in se opravičil. Prisodila mu je tri mesece zapora, a je kazen že odsedel, saj je bil v priporu vse od septembra 2020. Sodnica mu je tega včeraj odpravila. »Hvala lepa,« se je obrnil k njej, medtem ko mu je pravosodni policist z rok odstranjeval lisice. Slišal se je globok izdih olajšanja. Zadovoljna z odločitvijo sodnice je bila tudi Herzogova družina. Tožilka Alenka Razpet pa malo manj. Za oprostilni del sodbe je že napovedala pritožbo.

V dvomu v korist obdolženca

In kaj naj bi se sploh zgodilo? Predlani poleti je po navedbah takrat petnajstletne priče Herzog sredi Kamnika zažgal dva avtomobila. Prvo noč naj bi okoli pol treh zjutraj z vnetljivo tekočino polil renault scenic in prižgal ogenj, dve noči kasneje naj bi okoli četrte ure zjutraj ogenj zanetil pod citroënom C3. S tem naj bi ogrozil življenja stanovalcev v bližnji večstanovanjski stavbi, a hujših posledic zanje zaradi hitrega posredovanja gasilcev ni bilo. »Postopek je bil zelo dolg, zaslišali smo več kot 30 prič, odredili sodne izvedence,« je pojasnjevala sodnica. Obdolženi je za ti dve dejanji krivdo ves čas zanikal, navedbe mladoletne priče pa so bile protislovne in nedosledne, zato se sodišče zlasti ob pomanjkanju drugih dokazov ni moglo nasloniti nanje. Na neki točki je mladoletnica dejala, da je bila v tistem času jezna na obtoženca, prijateljičinega fanta, in se mu je hotela maščevati, a si je sčasoma premislila. »Ni bilo mogoče ugotoviti, zakaj je priča enkrat govorila tako, drugič drugače, a dokazov proti obtoženemu in drugih prič ni bilo,« je bila jasna sodnica. Pristavila je, da so določeni indici kazali, da bi avta lahko zažgal on, mislila je na njegove izjave pred gasilci, a da sodišče ni moglo z gotovostjo zaključiti, da je bil storilec on. »V dvomu gre odločitev vedno v korist obdolženca,« je sklenila.

Oškodovance s premoženjskopravnimi zahtevki je napotila na pravdo. Samo v prvem požaru je bilo namreč na stavbi za dobrih 10.000 evrov škode, k temu je treba prišteti še 800 evrov zaradi uničenega renaulta in 6000 evrov za uničenega citroëna. Herzoga je tožilstvo sprva preganjalo tudi zaradi domnevnega zažiga 39.000 evrov vrednega porcheja, a je zavarovalnica sčasoma umaknila predlog za pregon.