V Tirani bo danes še zadnje dejanje konferenčne lige, po kakovosti tretjega evropskega tekmovanja, v katerem je v premierni izvedbi uspešno igrala tudi slovenska prvakinja Mura, ki je v skupini sicer zasedla zadnje mesto s senzacionalno zmago proti Tottenhamu v Ljudskem vrtu in petimi porazi. V finale sta se prebila dva uveljavljena evropska kluba, Roma in Feyenoord.

Roma je v skupini osvojila prvo mesto, čeprav je doživela visok poraz 1:6 na gostovanju pri norveškem Bodo/Glimtu. Klub se je 166 navijačem, ki so si ogledali ponižanje oktobra lani na gostovanju na Norveškem, oddolžil tako, da jim je podaril brezplačne vstopnice za finale v Tirani, kjer bo na stadionu prostora za 22.500 gledalcev. Roma bi lahko prodala 150.000 vstopnic in številni bodo v Albanijo prišli brez vstopnic. V tekmah na izpadanje je Roma izločila Vitesse (igral je v skupini z Muro), Bodo/Glimt in Leicester. Ko je Roma v polfinalu izločila Leicester, je sloviti trener Rimljanov Jose Mourinho jokal od sreče. Sloviti Portugalec ima zdaj priložnost, da postane prvi trener z lovorikami v vseh treh evropskih tekmovanjih. Ligo prvakov je osvojil s Portom in Interjem, evropsko ligo pa z Manchestrom Unitedom in Portom.

»Ko delaš v Rimu, živiš v mestu in dihaš Rim ter ta klub. Gre za ogromen klub, ki pa ni osvojil veliko lovorik, zato sem zelo čustven. Za nas je to liga prvakov. Možnosti so 50:50,« je v svojem slogu napovedal 59-letni trener Rome Jose Mourinho, ki je v letošnji evropski sezoni dosegel sedem zmag, tri remije in dva poraza. Roma, ki v svojih vitrinah še nima evropske lovorike (dvakrat je v finalu izgubila), bo verjetno ubrala preverjeno taktiko, da hitro doseže gol, nato pa zapre vse poti do svojega gola.

V nasprotju z Romo je Feyenoord do finala prišel brez poraza (osem zmag in štirje remiji). V skupinskem delu je 15-kratni nizozemski prvak (enkrat je zmagal v evropskem pokalu prvakov, ki je bil predhodnica lige prvakov, in dvakrat osvojil pokal Uefa) zasedel prvo mesto, v tekmah na izpadanje pa izločil Partizana, Slavijo Praga in Marseille. »Za uvrstitev v finale je vedno treba imeti tudi nekaj sreče. Igralska zasedba premore veliko kakovosti, a zgodbe še ni konec, saj še ničesar nismo osvojili,« je povedal trener Feyenoorda Arne Slot. Tekma bo tudi dvoboj najboljših strelcev tekmovanja. V Belgiji rojeni Cyriel Dessers, ki je tudi nigerijski reprezentant, je za Feyenoord dosegel deset golov, Anglež Tammy Abraham pa za Romo devet.