Juvanova je še v soboto igrala finale turnirja v Strasbourgu in tam po ogorčenem boju izgubila proti Angelique Kerber. Danes je imela proti kvalifikantki, 130 mest slabše uvrščeni na lestvici WTA, ki je sploh prvič prišla na glavno tekmovanje na turnirju za grand slam, sicer status favoritinje, ki pa ga je upravičila šele po napetem boju in skorajda izgubljenem drugem nizu.

Začela je sicer dobro, povedla z 2:0 in 3:1, a potem dovolila nasprotnici, da je povedla s 5:4. A slovenska igralka je takrat vendarle odločno stopila na plin in po 50 minutah niz dobila s 7:5.

V drugem je kazalo, da bo 19-letna Rusinja prišla do izenačenja, saj je začela odlično in povedla s 5:0. A odločilnega koraka ji ni uspelo narediti, Juvanova pa se je vrnila v igro in najprej izenačila na 5:5, potem pa v podaljšani igri slavila s 7:4 ter si tako po malo manj kot dveh urah le priigrala nastop v drugem krogu.

Tako je dopolnila uspeh rojakinje Tamare Zidanšek, lanska polfinalistka Pariza je namreč uro prej prav tako uspešno nastopila v uvodnem krogu in ugnala Američanko Claire Liu s 6:2, 6:2.

* Izid, 1. krog:

Kaja Juvan (Slo) - Oksana Selehmetova (Rus) 7:5, 7:6 (4).