Mislim svoje mesto: Neizvedljivo

V začetku maja je Koalicija za trajnostno prometno politiko javnosti pa tudi na občini predstavila konkreten predlog zmogljivih mestnih avtobusnih linij, ki so ga priročno imenovali ZMAJ. Neformalno združenje organizacij in posameznikov, ki si prizadevajo za trajnostno prometno politiko v Sloveniji, je ocenilo, da je z »napovedjo skorajšnjega začetka gradnje železniške in avtobusne postaje in hkrati z načrti za posodobitev železniškega omrežja v regiji prišel tudi čas, da resno zastavimo posodobitev omrežja Ljubljanskega potniškega prometa«.