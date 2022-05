Voznik športnega avta BMW M je ob pol devetih zjutraj očitno s precej visoko hitrostjo pripeljal po Likozarjevi ulici v Kranju iz smeri Primskovega proti mestu. Na delu, kjer cesta zavije rahlo v desno, je dohitel osebno vozilo pred sabo. Očitno se mu je hotel izogniti, a ga je zadel v zadnji levi del. BMW je odneslo na drugo stran ceste proti tamkajšnjemu avtobusnemu postajališču. Ravno v tistem trenutku je bila na tistem mestu starejša kolesarka, voznik BMW-ja je trčil naravnost vanjo, nato pa nekako zvozil med betonskim stebrom ograje in stanovanjsko hišo prek zelenice (kjer je obležala kolesarka), še ene železne ograje in ceste do žive meje, v kateri je podrl betonski steber, po dvorišču sosednje hiše in v zid.

»Voznik ni zaviral. Zdi se, kot da je pritisnil plin namesto zavore. Drugače si ne morem razlagati,« je povedal očividec. V avtomobilu je bil tudi mlajši otrok, ki je bil nepoškodovan, voznik se je poškodoval le lažje. Alkohola v njegovem izdihu ni bilo.