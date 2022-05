A očitno se je še precej slabše znajti na poti nekemu izključno poslovnemu interesu kot pa biti ideološki nasprotnik še tako avtoritarne oblasti, saj je bil nad rogovci namreč županov oziroma poslovni interes MOL uveljavljan s solzivcem, gumijevkami, ščiti, plastičnimi zateznimi lisicami, nevladne organizacije z Metelkove 6 pa so od ministra Simonitija prejele pismo z nalogom za izselitev, proti kateremu so imele na voljo vsa pravna sredstva, ki so se na koncu izkazala kot učinkovita. Hrbtna stran pravne zmage nevladnih organizacij z Metelkove 6 je tako žal pravni poraz avtonomnih skupnosti in nekdanje Tovarne Rog, ki nas opozarja, da je pravu in pravičnosti še težje kot ideološko avtoritarnost oblasti premagati njeno na videz politično nevtralno poslovnost. x Delo