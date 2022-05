Zgodovina je nič več in nič manj kot kronika vseh stvari, ki so se zgodile, odkar smo se ljudje odločili, da to, kar vemo o svoji preteklosti in svoji sedanjosti, na neki način prenesemo na zanamce – pa naj bo to ustno izročilo, v kamen vklesana ali na papir napisana beseda, fotografija ali skladba. Zanamci bodo odločili, katera verzija jim je najbolj všeč, in v njej iskali resnico o svetu, ki smo jim ga zapustili.

Ob tem iskanju resnice pa se človeštvo vedno znova sooča s strahom pred drugačnim in neznanim na eni strani ter z občutki krivde in nemirno vestjo na drugi – kdor sočloveka polije z bencinom in zažge, je krut morilec, kdor kaj takega stori sovražniku, čarovnici, neverniku, pa je seveda junak, ki brani našo družbo pred zlobnimi drugimi, ki so vse, samo ljudje ne. Ljudi se namreč ne pobija, pobija se le sovražnike, čarovnice, nevernike, in čim več jih pobijemo, tem bolje bomo ljudje živeli. Tako nam govorijo kratki stiki v vijugah naših možganov.

In od tod pridejo poskusi brisanja ali spreminjanja dejstev, zapisanih na straneh zgodovine, opravičevanje ali celo poveličevanje grozot, ki smo jih storili mi ali naši predniki, in razčlovečenje tistih, ki so te grozote trpeli. Redki so tisti, ki v povzročanju trpljenja uživajo brez zadržkov, ker nimajo nikakršne empatije do sočloveka – in brez empatije tudi opravičevanje storjenih dejanj ni potrebno.

Vsi drugi si moramo dopovedovati, da so si naše žrtve to trpljenje zaslužile. V tem pravičništvu pa se žal ne vprašamo, zakaj pravzaprav vse to počnemo – zakaj si med seboj delamo škodo, zakaj ves čas iščemo nove sovražnike, zakaj se vojskujemo. Veliko bolj udobno je živeti v prepričanju, da delamo prav, saj smo dobri ljudje. In če dobri ljudje sežgemo čarovnico na grmadi, potem je bila prav gotovo nečesa kriva, saj če bi bila nedolžna, je ali ne bi sežgali ali pa bi bili slabi ljudje. Ampak slabi prav gotovo nismo, torej …

In kaj ima s tem zgodovina? Ta zapisuje, kaj se je zgodilo, kaj smo storili in kako. Včasih tudi, zakaj, a tu smo že blizu meje med zgodovino in zgodovinarjem. Zgodovine ne zanima, kdo je bil pravičen, kdo pa zlohoten. Zgodovina ne potrebuje opravičevanja in utemeljevanja svojih dogodkov, niti v njih ne išče smisla ali vrednostne sodbe. A vse to potrebujemo ljudje, sicer bi nas pogubila naša lastna vest – edina stvar, katere se bojimo še bolj kot drugačnega in neznanega.

In katera stran zgodovine je »prava«? Edina prava stran zgodovine je tista, ki nam bo dala odgovor, kako prekiniti začarani krog strahu in krive vesti ter stopiti na naslednjo stopnico civilizacije. Morda je ta stran že napisana, le najti jo je treba. Morda jo moramo še napisati. Morda gre za veliko več kot le eno stran. V vsakem primeru pa bodo sodbo o tem, katera stran to je, podali zanamci in ne mi.

Matic Smolej, Zürich