Svet se je znašel v energetski krizi, ki so jo sprožili geopolitični razlogi, in razmerah nestanovitnosti surovin, ki so posledica več kot dveh let motenj v dobavni verigi in okrevanja po krizi zaradi covida-19. Poleg tega smo zaradi vse večjega vpliva človekovih dejavnosti na podnebje in ekosisteme na Zemlji na prelomni točki obstoja. Bolj kot kadar koli prej je pomembno, da se pospeši prehod v okviru evropskega zelenega dogovora, s čimer bo Evropa postala prva digitalno podprta, trajnostna in podnebno nevtralna celina.

Pred sto leti je bil v Weimarju v Nemčiji ustanovljen Bauhaus kot odziv na kataklizmo prve svetovne vojne, kar je povzročilo velike spremembe na številnih različnih področjih, od oblikovanja in arhitekture do izobraževanja, ter položilo temelje za modernistično arhitekturo. Sprememba paradigme Bauhausa se je nanašala na iskanje harmonije in ravnovesja med zasnovo in obliko v skladu s konceptom »oblika sledi funkciji«, z novim evropskim Bauhausom pa želimo, da »oblika sledi planetu«. Tako bi zagotovili, da se utre pot novemu modelu inovacij, po katerem bodo umetnost, znanost, tehnologija in ekologija tesno povezane.

Zato je predsednica komisije Ursula von der Leyen predstavila novi evropski Bauhaus in ga označila za del naše širše vizije, prostor za soustvarjanje, v katerem arhitekti, umetniki, študenti, inženirji in oblikovalci sodelujejo pri združevanju sloga s trajnostjo, in dodala, da je za podnebni prehod potrebna lastna posebna estetika.

Novi evropski Bauhaus bo na trg prinesel inovacije z novimi proizvodi in storitvami, novimi poslovnimi modeli ter novimi znanji in spretnostmi. Nove digitalne rešitve so olajšale naše življenje, zlasti med pandemijo covida-19, vendar še niso preoblikovale fizičnega okolja, v katerem živimo, delamo in se gibljemo. Zdaj potrebujemo nov val inovacij. Inovacije bi morale biti sinonim za konkretno spremembo obstoječih ekonomskih modelov, ki bi se še bolj osredotočili na biotsko raznovrstnost, trajnostnost in regenerativne pristope, ki temeljijo na povezanosti med živimi bitji in njihovo družbeno-ekološko vrednostjo.

Po enem letu intenzivnega sooblikovanja se skupnost novega evropskega Bauhausa zdaj širi po vsej Evropi in zunaj nje, program pa se oblikuje z naborom instrumentov politike, pri čemer je iz programov EU namenjenih približno 85 milijonov evrov. Države članice se poleg tega spodbuja, naj novi evropski Bauhaus vključijo tudi v svoje programe kohezijske politike ter mobilizirajo naložbe v svoje načrte za okrevanje in odpornost.

Zaradi podnebne krize se še poudarja potreba po intenzivnejšem razogljičenju v vseh sektorjih in poziva k preoblikovanju zastarelih poslovnih modelov v bolj trajnostne. Lani smo nekaterim najbolj inovativnim projektom podelili prve nagrade novega evropskega Bauhausa. Eden od zmagovalnih projektov na primer vključuje digitalno platformo, ki temelji na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov in nagrajuje uporabnike, kadar se odločijo za brezemisijsko mobilnost, namesto da bi uporabljali svoj osebni avtomobil. Pri tem količinsko opredeljuje emisije CO 2 , ki se ne izpustijo v okolje, tako da jih pretvori v žetone, zelene kreditne točke, ki jih je mogoče zamenjati za blago in storitve. Take platforme kažejo tudi, da je z odgovorno uporabo podatkov mogoče ustvariti javno vrednost, kar podpira namero, da se vzpostavi podatkovni prostor novega evropskega Bauhausa.

Komisija je pred kratkim napovedala pet usmerjevalnih predstavitvenih projektov, ki bodo obravnavali teme, kot so prenova stavb, krožnost, kulturna dediščina, izobraževanje, pametna mesta in mestna prenova, ter vključili državljane v zeleni prehod na lokalni ravni.

Novi val inovacij trenutno vodijo inovacijsko intenzivna zagonska podjetja, ki obravnavajo naše pomembne družbene izzive. Jasno je, da mora imeti osrednjo vlogo evropska industrija v tesnem sodelovanju z raziskovalnimi središči in zagonskimi podjetji. Zlasti Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) ter Evropski svet za inovacije bi morala zagotoviti, da ustvarimo vseevropski inovacijski ekosistem, v katerem bodo izbrana zagonska podjetja in podjetja v razširitveni fazi lahko pospešila svoje poslovanje in ga dvignila na naslednjo raven.

Laboratorij novega evropskega Bauhausa, ki je bil ustanovljen, da bi pomagal konkretno pospešiti program, bo deloval kot inkubator, ki bo povezoval ljudi, da se bodo učili iz medsebojnih izkušenj. Sodelovanje in vključevanje sta ključna elementa za rast novega evropskega Bauhausa. Novi evropski Bauhaus je povezan tudi z evropskim letom mladih 2022, zato mlade močno spodbujamo k sodelovanju pri mladinskih projektih na področju okoljske trajnosti in razvijanju teh projektov.

Ne nazadnje pripravljamo tudi festival novega evropskega Bauhausa, ki bo med 9. in 12. junijem v Bruslju, spremljevalni dogodki pa bodo potekali po vsej Evropi. Ta festival bo povezal ljudi iz različnih družbenih okolij, da bodo razpravljali o naši prihodnosti in jo sooblikovali.

Prepričani smo, da lahko umetnost, arhitektura in tehnologija močno prispevajo k prenovljeni zgodbi in viziji Evrope. Vključujoče Evrope, ki je v harmoniji s svojimi neevropskimi sosedami ter odprta za številne različne zamisli in kulturne vplive, ki so jo v preteklosti že oblikovali in bi jo lahko tudi v prihodnje, s čimer jo bodo popeljali v nov zeleni in digitalni humanizem.

Marija Gabriel je evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade. Francesca Bria je predsednica italijanskega Sklada za inovacije.