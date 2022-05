Za 31-letnega Hirta (Intermarche-Wanty-Gobert) je bila to peta zmaga v poklicni karieri, od tega tretja letos po dveh uspehih v Omanu. Ciljno črto je Čeh prečkal sedem sekund pred Nizozemcem Thymenom Arensmanom (Team DSM), ki je prav tako večino dneva bežal pred glavnino.

Za obema najboljšima v etapi so se favoriti za skupno zmago udarili za tretje mesto in bonifikacijske sekunde. Z zaostankom 1:24 minute je Hindley (Bora-Hansgrohe) v fotofinišu ugnal Carapaza (Ineos Grenadiers) in mu vzel štiri bonifikacijske sekunde.

Carapaz le še tri sekunde pred Hindleyem

Rožnata majica je vseeno ostala na ramenih Carapaza, ki ima po novem le še tri sekunde naskoka pred Hindleyjem. Tretji je še vedno Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates), ki zdaj zaostaja 44 sekund. Približal se mu je Španec Mikel Landa (Bahrain-Victorious), ki je bil v etapi šesti in za Carapazom zaostaja 59 sekund.

V eni najbolj zahtevnih etap letošnjega Gira (5250 višinskim metrov) je sicer uspel šele drugi beg z več kot 20 kolesarji na vzponu Goletto di Cadino (19,9 km/6,2 odstotka). V nadaljevanju se je tudi ta skupina razredčila in po vzponu na Mortirolo (12,6 km/7,6 odstotka) štela le še sedem kolesarjev.

Novak dolgo časa narekoval ritem skupine favoritov

V ozadju je Domen Novak (Bahrain-Victorious) kot edini preostali Slovenec na dirki opravljal vlogo pomočnika za svojega kapetana Lando in v zadnjih 40 km dolgo časa narekoval ritem skupine favoritov. Popustil je šele na zadnjem vzponu na Santo Kristino (13,5 km/8 odstotkov).

Skupaj z moštvenimi kolegi je pripravil teren na spopad najboljših, prvi pa je napadel Landa. Sledila sta mu le Carapaz in Hindley. Vsi trije so nato večkrat poskušali, a se nihče na najbolj zahtevnem delu vzpona ter nato na spustu v Aprico ni mogel znebiti najbližjih tekmecev v boju za rožnato majico.

V sredo bo na vrsti prav tako zahtevna 17. etapa od Ponte di Legna do Lavaroneja (168 km) z dvema zelo zahtevnima vzponoma v zadnjih 50 km.