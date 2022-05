ECB je delež gospodinjstev v območju evra, ki imajo v lasti kriptovalute oz. drugo kripto premoženje, ugotavljala na podlagi ankete, opravljene v šestih državah: Belgiji, Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji in na Nizozemskem. Ugotovila je, da ima tovrstno premoženje v lasti do vsako deseto gospodinjstvo.

Večinoma gre sicer za premoženje, vredno manj kot 5000 evrov, znotraj te skupine pa ima največ vlagateljev manj kot 1000 evrov tega premoženja. Na drugi strani pa ima okoli šest odstotkov lastnikov kripto premoženja tega za več kot 30.000 evrov, je na spletni strani objavila ECB.

V kriptovalute najpogosteje vlagajo mladi odrasli moški in visoko izobražene osebe

Banka ugotavlja, da imajo gospodinjstva z višjimi prihodki bolj verjetno v lasti kripto premoženje, hkrati pa gospodinjstva z najnižjimi prihodki v to premoženje vlagajo bolj verjetno kot tista s srednjimi prihodki. V kripto premoženje najpogosteje vlagajo mladi odrasli moški in visoko izobražene osebe, pri finančni pismenosti pa so se imetniki kripto premoženja najpogosteje znašli tako med najbolj pismenimi kot tudi med najmanj pismenimi.

ECB je ob tem opozorila, da velika nestanovitnost vrednosti kripto premoženja v zadnjih mesecih še ni vodila do večjih pretresov na trgu ali zloma katere od finančnih institucij. A se tveganja v tej smeri povečujejo, pri čemer banka opozarja na vse večjo izpostavljenost finančnih institucij do tega premoženja.

Tveganje za finančno stabilnost

»Če se bodo nadaljevali trend trenutne rasti in tržne integracije, bo kripto premoženje predstavljalo tveganje za finančno stabilnost,« so navedli strokovnjaki banke. »Pomembno bo zapreti regulatorne in podatkovne luknje v ekosistemu kripto premoženja,« ob tem navaja ECB.

Predsednica ECB Christine Lagarde je v nedeljo na Nizozemskem ocenila, da je vrednost kripto premoženja enaka nič, poroča francoska tiskovna agencija AFP .»Na ničemer ne temelji,« je dejala in spomnila, da ne obstaja nikakršno sredstvo, ki bi delovalo kot branik stabilnosti tega premoženja. Potencialne investitorje je zato pozvala, naj ne sledijo »direndaju«.

Vrednost kripto trga je konec leta 2021 dosegla 2500 milijard evrov, kljub padcem v zadnjem času pa je trg še vedno sedemkrat večji, kot je bil v začetku leta 2020, še ugotavlja ECB.