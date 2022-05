Orban je sicer že nekaj časa najglasnejši nasprotnik embarga na rusko nafto, saj bi ta močno prizadel Madžarsko, ki je bolj od drugih držav unije odvisna od ruskih energentov, tudi nafte. Premier je po pisanju FT v pismu predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu pojasnil, da madžarska novih sankcij ne bo podprla, dokler ne bo znanih več podrobnosti o tem, kako bi lahko unija z evropskim denarjem Budimpešti pomagala pri prehodu z ruske nafte na druge energente.

»Razprava o paketu sankcij na ravni voditeljev v odsotnosti soglasja bi bila kontraproduktivna,«j e še zapisal in nadaljeval, da bi ta zgolj še dodatno izpostavila notranja razhajanja v uniji, medtem ko realistične možnosti za premostitev razlik ne bi ponudila. »Zato predlagam, da tega vprašanja na naslednjem Evropskem svetu ne odpiramo,« je dodal.

Ob Madžarski so do embarga zadržane tudi nekatere druge vzhodne članice

Evropska komisija že skoraj ves maj skuša prepričati države članice, da podprejo šesti paket sankcij, ki zajema tudi prepoved uvoza ruske nafte v EU. A Madžarske nikakor ne more dobiti na svojo stran, zadržane pa so tudi nekatere druge vzhodne članice povezave, ki nimajo dostopa do morja in so močno odvisne od ruske nafte, kot sta Češka in Slovaška.

Bruselj je sicer prejšnji teden predstavil 219 milijard evrov vreden načrt za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv že do leta 2027, poimenovan REPowerEU. A Orban je načrt kritiziral, saj da v njem ni predvidenih nobenih konkretnih »ovojnic« oziroma finančnih sredstev za najbolj prizadete države brez dostopa do morja, poroča FT.

Budimpešta zahteva v zameno denarna sredstva

Na Madžarskem bi po Orbanovem prepričanju sprejetje šestega paketa sankcij povzročilo resne težave z dobavo energentov, spodkopalo bi njeno energetsko varnost in vodilo v cenovni šok tako za gospodinjstva kot gospodarstvo. Zato Budimpešta od EU v zameno za podporo sankcijam zahteva denar, potreben za prilagoditev madžarskih rafinerij na nerusko nafto in za izgradnjo novih cevovodov za dobavo alternativnih energentov.

Bruselj je sicer za naložbe v novo infrastrukturo v srednjeevropskih državah po pisanju FT že predvidel dve milijardi evrov, ki pa naj bi bili izplačani preko instrumenta za okrevanje in odpornost (RRF). A Madžarska s komisijo še ni dosegla dogovora o svojem deležu tega instrumenta, predvsem zaradi spora glede kršitev vladavine prava, zato do tega denarja zaenkrat nima dostopa.